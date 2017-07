FBI: Amerikansk soldat arrestert mistenkt for IS-forbindelser

34 år gamle Ikaika Kang er arrestert på Hawaii, mistenkt for forsøk på å hjelpe islamistgruppen IS.

Det bekrefter FBI, ifølge nyhetsbyrået AP.

Soldaten skal ha forsøkt å levere hemmelige dokumenter og en drone til IS. Han skal også ha forsøkt å lære en gruppe mennesker forskjellige kampteknikker.

Planen var at dronen skulle brukes mot amerikanske styrker, mener FBI. Den 34 år gamle sersjanten skal også ha sagt at han ville bruke riflen sin til å «drepe en haug av folk».

I over et år har FBI etterforsket Kang, som skal ha hevdet at «USA er den eneste terrororganisasjonen i verden», ifølge NBC. Under en gjennomgang av soldatens PC fant etterforskere rundt 500 dokumenter som knyttes til IS.

Siste nytt: Kan ha begått krigsforbrytelser i kampene mot IS

Ingen av dokumentene har imidlertid funnet veien til terrororganisasjonen, sier spesialagent Paul Delacourt i FBI.

Kang, som lenge har drevet med kampsport, skal ha fortalt en FBI-agent som jobbet «undercover», at han vurderte muligheten for å slutte seg til IS i Tyrkia.

– Folk sier at det er ulovlig å slutte seg til dem, men slik jeg ser det, kjemper de bare mot dem som utfører folkemord, har soldaten sagt ifølge FBI.

Elleville tegninger: Dette er flyvebladene som slippes over IS-byen

Det var først i 2016 at det amerikanske forsvaret begynte å bekymre seg for at soldaten kunne være i ferd med å bli radikalisert.

34-åringen ble pågrepet lørdag på Schofield-basen på Hawaii. Han jobbet som flygeleder for det amerikanske militærets stillehavskommando.

Han begynte i hæren i 2001 og har siden tjenestegjort i Sør-Korea, Afghanistan og Irak.

Natt til tirsdag blir han fremstilt for en føderal domstol på Hawaii.

Kilde: NTB/VG