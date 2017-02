Far og sønn omkom i frontkollisjon – med hverandre

Lørdag omkom Austin Brasher (22) i en frontkollisjon. I den møtende bilen satt faren Jeffrey.

En bilulykke er alltid en tragedie, men skjebnen var virkelig ond da 22 år gamle Austin Blaine Brasher fra Fayette i Alabama satte seg bak rattet tidlig lørdag morgen.

Brasher hadde kommet så langt som til utkanten av nabobyen Winfield da en møtende Ford pickup skal ha kommet over feil kjørefelt, og truffet Brashers Chevrolet.

I Forden satt hans egen far, Jeffrey Morris Brasher (50).

Faren ble drept momentant, mens Austin ble erklært død fem timer senere på et lokalt sykehus.

– Ett åndedrett av gangen

– Vi forsøker bare å ta dette ett åndedrett av gangen, om du skjønner hva jeg mener, sier Pam Brasher Dennis, som er Jeffreys søster og Austins tante, til VG.

Ulykken skal ha skjedd ved 04-tiden om morgenen. Hverken far eller sønn skal ha brukt bilbelte, opplyser det lokale politiet til CNN, og alkohol skal ha vært involvert. Ulykken er fortsatt under etterforskning.

– Ingen vil noensinne få vite nøyaktig hva som skjedde på den veien, og det har uansett ikke noe å si. Våre liv blir aldri de samme igjen, sier Dennis.

Golfkompiser

Pam Brasher Dennis forteller om en bror som var godt kjent og godt likt i det lille lokalsamfunnet. Jeffrey Brasher jobbet med å levere brød i området, så alle kjente ham som «brødmannen».

– Det var derfor han var ute på veien den morgenen, han var igang med leveringsrunden, sier hun.

Jeffrey var også annonsør under fotballkampene på den lokale ungdomskolen. Han og kona, som også heter Pam, var gift i 25 år, og to barn - datteren Jennifer og sønnen Austin.

22 år gamle Austin gikk ut av videregående i 2013, og jobbet nå som maskinist i Fayette, forteller tanten. Han var medlem av skolens golflag, en interesse han delte med faren. De to spilte golf sammen i helgene når de hadde tid.

– Begge to smilte alltid, dro spøker og de var de første til å stille opp om en venn trengte hjelp, sier Dennis.

Høye trafikkdødstall i USA

Mer enn 35 000 mennesker dør i bilulykker i USA hvert år, ifølge amerikanske myndigheter. Det tilsvarer omtrent 110 dødsfall per million innbyggere.

Norge ligger på bunn av statistikken, med 24 trafikkdødsfall per million.

Denne uken skal far og sønn Brasher begraves i hjembyen Fayette. Der har lokale forretninger satt opp blomster og "Be for Brasher-familien"-skilt i vinduene, forteller Dennis.

Hun sier familien har valgt å snakke med mediene for å forsøke å bidra til noe positivt i alt det tragiske. For livet kan forandre seg fra et øyeblikk til det neste.

– Vi vil bare oppfordre alle til å ta tid til å stoppe opp, klemme familien sin og bruke tid med dem, sier Pam Brasher Dennis.

– Du aner ikke når det plutselig kan ta slutt.