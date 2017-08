Familien mintes Heather (32) som ble drept i Charlottesville

Heather Heyers mor benyttet anledningen til å oppfordre andre til å stå opp for meningene sine og si at kampen mot høyreekstremisme er langt fra over.

Siden de voldelige opptøyene hvor 32 år gamle Heather Heyer ble drept og 19 ble såret har byen Charlottesville vært i sorg.

Onsdag ble det holdt en minnemarkering for Heyer hvor både familie, venner, kolleger og andre som var berørt av hendelsene i Charlottesville var til stede.



Sterke taler

BLE DREPT: Heather Heyer mistet livet i Charlottesville. Foto: Privat/ , Reuters

Blant de som sto på talerstolen var Heather Heyers far Mark Heyer.

– Ingen far skal måtte gjøre dette, men jeg elsket datteren min. Hun var vanskelig på den måten. Hun var vanskelig å ikke bli glad i, sa faren under minnemarkeringen.



Mark Heyer har tidligere fortalt at han har tilgitt James Alex Fields Jr. (20) som kjørte på og drepte Heather fordi han «ikke visste bedre». Fields, som er en uttalt nazisympatisør, er nå siktet for overlagt drap.

Faren fortalte flere historier fra Heathers barndom til forsamlingen i salen.

– Heather var som en regnbue. Det spilte ingen rolle hvem du var eller hvor du kom fra. Jeg er veldig stolt av henne for det, sa en tydelig rørt og sorgtynget far fra scenen.

Heathers mor Susan Bro holdt også en minnetale hvor hun fortalte om datteren og hennes liv.



Bro fortalte at datteren alltid passet på å fortelle om meningene sine til folk hun møtte, og at hun er glad datteren valgte å stå opp for hva hun mente.

– Vi vet at det hun gjorde er mulig å oppnå. Ikke alle må dø. Ikke alle må ofre livet. De drepte barnet mitt for å få henne til å holde kjeft, men vet dere hva? De bare forstørret meningene hennes, sa hun og la til:

– Mange spør hva de kan hjelpe med. Dette er bare begynnelsen av Heathers minne. Du må spørre deg selv hva du skal gjøre for at verden skal bli et bedre sted.

MINTES DATTEREN: Mark Heyer fortalte flere historier om datteren Heather. Foto: Jonathan Ernst , Reuters

Fått kritikk



I kjølvannet av demonstrasjonene har president Donald Trump fått krass kritikk for å unnlatt å plassere ansvaret hos de høyreekstreme demonstrantene.

Ekstreme høyre-grupper i USA mobiliserer nå etter hendelsene i Charlottesville sist helg, og de har fått enda mer vann på mølla etter president Donald Trumps uttalelser tirsdag kveld om at venstresiden har like mye skyld som ytre høyre for at demonstrasjonene i Charlottesville utartet og ble så voldelige.