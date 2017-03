Familien bak hysterisk BBC-klipp snakker ut: – Trodde forholdet til BBC var ødelagt

Den amerikanske og sørkoreanske familien snakker ut om hva som egentlig skjedde under BBC-intervjuet som har gått viralt.

Den komiske videoen av amerikanske professor Robert E. Kelly som prøver å gjennomføre et seriøst intervju med BBC om situasjonen i Sør-Korea, men blir forstyrret av sine to muntre barn og sin stressede kone, har gått verden rundt de siste dagene.

Det var fredag at intervjuet fant sted, hvor Kelly ble intervjuet av BBC via Skype fra sitt hjemmekontor i storbyen Busan i Sør-Korea.

Nå snakker familien for første gang ut om intervjuet som har gått viralt.

I et videointervju med BBC forteller kona Kim Jung-A at de siste dagene har vært stressende. Datteren Marion og sønnen James er også med på videointervjuet, og heller ikke her klarer de å sitte stille.

Var bekymret

– Setter dere pris på det perfekte stykket med komedie som klippet er? spør BBC-ankeren James Menendez, som også gjorde det originale intervjuet.

– Vi har sett klippet flere ganger, og vår familie har sett det også. Alle vi kjenner synes at det er hysterisk. Det fanget en vanlig familie som ble overrasket. Vi forstår hvorfor folk synes at det er morsomt, sier Kelly til BBC.

Den amerikanske professoren forteller at han ble bekymret for at det komiske øyeblikket ville ødelegge hans forhold til den britiske TV-kringkasteren.

– Vi var bekymret for at BBC aldri ville ringe oss igjen. Det var vår første tanke, at vi hadde ødelagt forholdet vårt til dere, sier professoren i BBC-intervjuet.

Professoren, som er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Pusan Nasjonale Universitet i Sør-Korea, kommenterer også spekulasjonene om hva som var årsaken til at han ikke reiste seg fra stolen under intervjuet: Jo da, han hadde på seg bukser.

Hadde glemt å låse døren

Til The Wall Street Journal forteller Kelly hva som skjedde før barna kom stormende inn på kontoret og avbrøt BBC-intervjuet.

Professoren hadde gjort flere radio- og TV-intervjuer den dagen, og på kvelden skulle han gjøre nok et direkteintervju. Før han startet Skype-intervjuet med BBC, glemte han derimot å låse døren til kontoret.

Da intervjuet startet, var kona i stuen sammen med deres to barn, hvor de så direkteintervjuet på TV. Hun ville ha en kopi av intervjuet, og derfor filmet hun TV-skjermen med mobilen.

Da intervjuet startet og datteren så sin far på TV-skjermen, hoppet hun opp i sofaen. Kanskje hun gjenkjente kontoret, fordi hun satte kursen rett mot rommet som lå lenger ned i gangen. Datteren var i godt humør, siden hun hadde feiret bursdagen sin i barnehagen samme dag, sier Kelly til The Wall Street Journal.

Lillebroren fulgte etter søsteren i en baby-gåstol, mens moren var opptatt med å filme TV-skjermen. Så stormet datteren inn på kontoret.

– Med en gang hun åpnet døren, så jeg bildet av henne på skjermen min, sier Kelly til The Wall Street Journal.

Professoren fortsatte intervjuet mens han prøvde å dytte datteren ut av kamerautsnittet. Men det skjedde ikke, og istedenfor kom både sønnen og moren løpende etter.

Skal holde pressekonferanse

Kelly sier til The Wall Street Journal at han i ettertid skrev en epost til BBC og beklaget, men da ble han spurt om kringkasteren kunne dele et klipp av intervjuet på nettet. Paret ønsket først ikke at klippet skulle deles, siden de ikke ville at noen skulle le av barna deres, men til slutt lot de seg overtale.

Klippet tok raskt av. I skrivende stund har den originale Facebook-videoen til BBC over 21 millioner visninger. I flere dager har ekteparet blitt oversvømt med forespørsler fra journalister fra hele verden.

Onsdag planlegger familien å holde en pressekonferanse på Kellys universitet i Sør-Korea, slik at han kan besvare alle spørsmålene fra koreanske medier.