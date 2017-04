Fagforeningen: – United Airlines-pilotene er forbannet

Piloter i United Airlines reagerer kraftig etter at en mann ble dratt ut av et fly tirsdag.

– Sikkerheten og trivselen til våre passasjerer er viktigst for alle United-piloter. Dette burde ikke utviklet seg til å bli en voldelig hendelse. Pilotene er forbannet, skriver fagforeningen som representerer flyselskapets 12.500 piloter i et brev.

Videoen av en mann som blir dratt av det overbookede flyet har vekket kraftige reaksjoner på sosiale medier.

Onsdag la flyselskapets direktør seg flat.

– Dette skal aldri skje igjen. Ord kan ikke beskrive skammen jeg føler, sa direktør Oscar Munoz.

Plukket ut tilfeldig



Flyet som skulle fra Chicago til Louisville i Kentucky tirsdag var overbooket, og da fire medlemmer av et crew ville ombord på flyet ble passasjerene tilbudt 800 dollar for å gi fra seg setene sine.

Da ingen av passasjerene ønsket dette ble fire passasjerer plukket ut tilfeldig.

Mannen som ble dratt av flyet var 69 år gamle David Dao. Han skal ha vært i Chicago for behandling av en lungesykdom. Da han nektet å gi fra seg setet, ble politiet tilkalt.

«Bare drep meg! Drep meg! Jeg vil hjem» roper han i det politiet drar ham av flyet.

Dao brakk nesen, fikk hjernerystelse og to færre tenner etter hendelsen. Det opplyste hans forsvarer Thomas Demetrio på en pressekonferanse i Chicago torsdag.

Konsekvenser



Én av politibetjenten som dro Dao av flyet er permittert i påvente av etterforskningen.

Onsdag annonserte demokrat og senator, Chris Van Hollen, planer for «the Customer Cargo Not Act» som skal hindre at passasjerer som allerede er ombord på fly blir fjernet med makt på grunn av overbooking, eller at ansatte i flyselskap ønsker å fly som passasjerer.

Etter at videoen har blitt delt i sosiale medier er det mange som har truet med å boikotte selskapet.