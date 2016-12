Et historisk blodig år for Chicago

Drapstallene i Chicago har økt med 50 prosent på ett år.

To jenter på 13 og 14 år ble skutt i Chicago første juledag. Skuddene traff dem da de satt i en parkert bil og ventet på faren sin. Jentene overlevde, men ikke alle var like heldige denne julehelgen. Totalt ble 61 personer skutt, elleve av dem døde.

Det er en historisk voldelig julehelg og en grusom slutt på det som er byens blodigste år på lang tid. Flere tiår, ifølge Chicago Tribune.

– Vi vet at de fleste av disse skytingene og drapene var målrettede angrep av gjenger mot medlemmer og grupper av potensielle rivaliserende gjenger, sier Eddie Johnson i Chicago-politiet til avisen om juledrapene.

Politiet forteller at gjerningsmennene visste at ofrene skulle være hjemme og feire julen med familie og venner. Angrepene ble deretter fulgt opp med flere hevnangrep.

Bakgrunn: Chicago på vei mot ny drapsrekord

Frem til nå har mer enn 4300 personer blitt skutt i 2016, ifølge nye tall Chicago Tribune har hentet inn. Antall drepte er rundt 770.

Det er en kraftig økning på om lag 50 prosent fra fjoråret, da 2989 ble skutt og 492 ble drept.

VG besøkte Las Vegas: Drapsbølge i «Syndens by» (NB: Krever innlogging)

Farligst i New Orleans

Chicago topper likevel ikke lista over amerikanske byer med flest drap per innbygger. Der troner New Orleans, Detroit og St. Louis, viser en oversikt utarbeidet av The Trace.

De siste fem årene er det i snitt drept 16,4 mennesker per 100.000 innbygger i Chicago, mens det tilsvarende tallet for New Orleans er 46,9 – nesten tre ganger så høyt.

Lest denne? Åtte fra samme familie skutt og drept i Ohio

Øker også nasjonalt

Antallet drap med skytevåpen har også økt kraftig nasjonalt.

Over 30.000 amerikanere er såret i skyteepisoder det siste året, viser en oversikt fra Gun Violence Archive.

På toppen av de mange drapene og skyteepisodene kommer rundt 22.000 selvmord som årlig begås med skytevåpen i USA.

Antallet drap begått med skytevåpen i USA har økt jevnt de siste årene, fra 12.547 i 2014 til 14.735 hittil i år. Dette er en økning på drøyt 17 prosent på bare to år.

Fikk du med deg? 50 personer drept i masseskyting på nattklubb i sommer

Mange barn

I alt 660 av årets drepte var barn yngre enn 12 år, mens 3.055 var i alderen 12 til 17 år, viser statistikken.

Gun Violence Archive har registrert 379 masseskytinger hittil i år, hendelser der fire eller flere personer ble skutt av en og samme gjerningsmann. Det er i gjennomsnitt mer enn én masseskyting hver eneste dag.

(VG/NTB)