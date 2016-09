Erklærer unntakstilstand i Nord-Carolina

En person er skutt i nye sammenstøt mellom politi og demonstranter i byen Charlotte i delstaten North Carolina.

Politiet i byen hevder personen ikke er rammet av deres kuler.

NB! I en tidligere versjon av denne saken stod det at en person var skutt og drept. Senere har byens offisielle Twitter-konto rettet personens tilstand til «kritisk».

De nye konfrontasjonene startet onsdag kveld lokal tid ved et hotell i Charlotte der demonstranter samlet seg. Etter at den skadde mannen falt om og ble fraktet til sykehus begynte demonstrantene å kaste flasker og jordklumper på politiet, som svarte med tåregass.

Som følge av demonstrasjonene skriver guvernør Pat McCrory på Twitter at det er erklært unntakstilstand i delstaten Nord-Carolina.

Sammenstøtene i Charlotte startet tirsdag kveld etter at 43 år gamle Keith Lamont Scott, en afroamerikaner, ble skutt og drept av en svart politimann tidligere på dagen. 16 politifolk ble såret i sammenstøtene tirsdag.

Politiet i Charlotte hadde arrestordre på en mann og trodde det var rett person som satt i et kjøretøy på parkeringsplassen foran et leilighetskompleks. Scott, som ikke var mannen politiet lette etter, hadde ifølge politiet et skytevåpen og ble skutt og drept på stedet.

Scotts datter hevder han hadde en bok, og ikke et våpen, men politiet opplyser de beslagla et våpen på stedet.

Samtidig med demonstrasjonene var det onsdag en minnemarkering på stedet der Scott ble skutt hvor folk hadde samlet seg med lys og blomster.

