Én person død etter at bil kjørte på folkmengde på Times Square

NEW YORK (VG) Minst 12 personer er skadet og én person er død etter at en bil har truffet gående på fortauet på Times Square midt i New York.

Et bilde et vitne har publisert på Twitter viser en bil, tilsynelatende på to hjul inntil en lyktestolpe, oppe på fortauet i krysset Broadway og 45. gate. Det ryker fra bilen.

Sjåføren av bilen som skal ha kjørt inn i en folkemengde ved Times Square i New York, er pågrepet.

Politiet opplyser til AP at de ikke mistenker at det dreier seg om terrorhandling.

Brannvesenet i New York melder at én person er skadet og 12 personer er skadet.

Nyhetsankeret David Shuster i tv-kanalen i24news skriver på Twitter at den drepte ble truffet av bilen like utenfor kontorbygningen til Reuters.

AP og flere nyhetsbyråer melder at så mange som 20 personer er skadet.

– Det har vært en kollisjon på Times Square. Sjåføren er pågrepet, opplyser politibetjent Arlene Miunes til VG. Hun forteller at det ikke er bekreftet hvor mange som er skadet i hendelsen.

CBS melder at det trolig dreier seg om kjøring i beruset tilstand, og at sjåføren er 26 år gammel.

Politiet har sperret av området i Midtown på Manhattan.

VGs korrespondent ser rett ned på 46th Street og Broadway, som er ett kvartal unna der hendelsen skjedde.

Det er tettpakket med folk i krysset, det er mange ambulanser og politibiler og det høres sirener. Folk kommer seg ikke i nærheten av bilen som har krasjet da politiet har sperret av et større område.

Det ligger flere folk på bakken som får hjelp av helsepersonell og det er mye folk ute i gatene.

Ifølge en AFP-fotograf på stedet ser det ut til å ha dreid seg om en ulykke, mens øyevitner sier til Reuters at kjøretøyet kjørte imot trafikkretningen og på fortauet.

UD sier at de foreløpig ikke har fått meldinger om nordmenn som er involvert.