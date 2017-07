Én død og syv skadet i karusell-ulykke i USA

Minst to personer skal ha blitt kastet ut av setene sine.

Den dramatiske ulykken fant sted ved 17.20-tiden lokal tid på Ohio State Fair i Columbus i den amerikanske delstaten Ohio.

Politiet bekrefter at én person mistet livet, og at ytterligere syv er skadet som følge av en feil på karusellen Fire Ball. For tre av dem er tilstanden kritisk.

Omstendighetene er uklare, men videoer i sosiale medier viser hvordan karusellen svinger frem og tilbake i luften da deler av den faller av – og flere passasjerer blir kastet ut i luften.

FALT AV: Stoler og andre deler ligger på bakken i nærheten av ulykkes-karusellen Fire Ball. Foto: Barbara J. Perenic , AP

Lokalavisen The Columbus Dispatch skriver at minst to passasjerer ble kastet ut av setene sine, mens andre landet på bakken i setene.

– Den ene vognen løsnet og passasjerene ble kastet ut. Minst to personer ble kastet minst 15 meter i luften, før de landet på betongen, sier øyenvitne Rhonda Burgess til CNN.

Talsperson Steve Martin i det lokale brannvesenet bekrefter at en mann som ble kastet ut av setet sitt døde på stedet.

Karusellen har plass til 24 passasjerer i seks vogner med fire seter i hver, og myndighetene bekrefter at karusellen ble sjekket - og godkjent - samme dag som ulykken, skriver AP.

Ohio-guvernør John Kasich har beordret full etterforskning, og har bedt om at også resten av karusellene blir stengt frem til alle er ytterligere sikkerhetssjekket.

