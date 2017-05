Én død etter at bil kjørte på folkmengde på Times Square

NEW YORK (VG) En kvinne er død og minst 22 er skadet etter at en bilist kjørte opp på fortauet på Times Square midt i New York.

Torsdag formiddag, lokal tid, kjørte en personbil i motsatt kjøreretning og opp på fortauet på Times Square. Bilisten kjørte i høy fart og traff en rekke fotgjengere før bilen krasjet inn i noen veisperringer i krysset ved Broadway og 45. Street.

Sjåføren av bilen forsøkte å stikke fra stedet til fots, men ble stanset av forbipasserende og pågrepet av politiet.

New York-ordfører Bill de Blasio opplyser på en pressekonferanse at én person er død og 22 er skadet.

Politiet har identifisert den døde som 18 år gamle Alyssa Elsman fra Portage i Michigan. Hennes 13 år gamle søster er blant de skadene.

Fire er kritisk skadet, men ikke livstruende, opplyser politiet. Ytterligere tre er alvorlig skadet, mens 15 har fått mindre alvorlige skader.

– Basert på informasjon vi har på nåværende tidspunkt, er det ingen indikasjoner på at dette var en terrorhandling, sier de Blasio.

På mandag: Fly krasjet i bygning i New Jersey – to døde

Testet positivt



Ifølge ordføreren er bilføreren en 26 år gammel mann fra Bronx i New York som tidligere har tjenestegjort i den amerikanske marinen.

Ifølge politiet har han to ganger tidligere blitt pågrepet for kjøring i ruspåvirket tilstand på rullebladet - en gang i 2015 og en gang i 2008.

De første prøvene viste at han testet negativt for alkoholpåvirkning, men natt til fredag norsk tid sier politikilder til CNN at 26-åringen testet positivt på det kjemiske, narkotiske stoffet PCP, også kalt «englestøv».

Ifølge CNN skal han ha forklart til politiet at Gud fikk ham til å gjøre det.

Et øyenvitne sier til ABC News at sjåføren gikk ut av bilen etter ulykken og sprang over gaten i et forsøk på å stikke av, før han ble overmannet av forbipasserende.

– Det var kaos og alle prøvde å hjelpe til, forteller vedkommende.

Skadede på bakken



VGs korrespondent i New York så rett ned på 46. gate og Broadway, som er ett kvartal unna der hendelsen skjedde.

Like etter ulykken var det tettpakket med folk i krysset, og mange ambulanser og politibiler. Folk kom seg ikke i nærheten av åstedet, da politiet sperret av et større område i Midtown på Manhattan.

På bakken lå det flere folk som fikk hjelp av helsepersonell.

– Vi kan ikke være redde



Lorraine Blakeley fra England besøker New York med cruiseskip, og var på skipet da hendelsen skjedde.

– Det kom en kollega tilbake og sa at han hadde sett fire personer blitt påkjørt av en bil her. Kollegaen min var ganske skjelven, sier hun.

I NÆRHETEN: Lorraine Blakeley fra England besøker New York. En kollega av henne ble vitne til at flere personer ble påkjørt av en bil på Times Square. Foto: Marianne Vikås , VG

VG møter henne like ved politisperringen på 46. gate og Broadway – ett kvartal unna stedet hvor bilen kjørte inn i folkemengden.

Ekteparet Alan og Agnes MacEwan satt på en turistbuss da den plutselig stoppet og sjåføren sa at det hadde skjedd en hendelse som gjorde at de enten måtte gå av eller ta en annen buss.

– Vi har jo nylig hatt en terrorhendelse i Storbritannia med en bil involvert, så vi begynte å tenke om det samme hadde skjedd her. Nå er vi lettet for at det ikke tyder på at det er det som har skjedd, sier Alan MacEwan til VG.

LETTET: Alan og Angnes MacEwan ble bedt om å gå av turistbussen de satt i på grunn av hendelsen. De sier de er lettet når de hører at det ikke var terror. Foto: Marianne Vikås , VG

– Vi kan ikke være redde. Livet må gå videre, fortsetter kona før han supplerer:

– Det er tragisk at en person har mistet livet, men dessverre skjer det slike ting fra tid til annen.

Like over klokken 19 opplyser Utenriksdepartementet til VG at de jobber med generalkonsulatet i New York for å skaffe oversikt over situasjonen og om nordmenn er rammet.