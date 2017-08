Ekspert: – Militsgrupper i Charlottesville gjør situasjonen mer spent

CHARLOTTESVILLE/OSLO (VG) Militsgrupper marsjerer langs gatene, og et bilde viser hvordan gruppen står rundt en svart, ung gutt som blir slått med stokker. – Militsgruppene er farlige, sier ekspert.

Helgen i Charlottesville i delstaten Virginia i USA har vært preget av demonstrasjoner fra nynazister og Ku Klux Klan-tilhengere.

Nå viser flere videoer og bilder fra Charlottesville militsgrupper som marsjerer i gatene. Militsgrupper er væpnede, sivile styrker som ikke kontrolleres.

Menneskene bar synlige maskingevær, klær med kamuflasjemønster og emblemer med sørstatsflagg. De hadde også synlige ekstra magasiner og bar radiosamband.

Ifølge Washington Post var det omlag 36 tungt bevæpnede militsmedlemmer til stede. De sier, ifølge avisen, at de er der for å sikre ro og orden.

Guvernør raser etter voldelige protester: – Dra hjem, skam dere!

Professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Malcolm Langford, sier til VG at hendelsene i Charlottesville reiser flere spørsmål. Han tror også at det kan komme flere rettssaker i kjølvannet av demonstrasjonene.

– Det er USA, så det er lov å bære våpen på offentlige steder, men det reiser spørsmål om bakgrunnen til disse menneskene, og mulig fremtidig vold, sier han og legger til:

– Nå er det et spørsmål om disse småstedene vil få mer av denne typen demonstrasjoner. Det kan skape utfordringer med tanke på hvordan man skal håndtere det og vurdere sikkerhetsrisikoen, sier Langford.

Et bilde publisert på Twitter viser også en svart, ung gutt som blir slått med stokker mens han ligger nede i et parkeringshus. Rundt står militsmedlemmer slik at ingen kommer til.

SYNLIG I GATENE: Hvite nasjonalister passerer et militsmedlem før samlingen i Charlottesville. Foto: Joshua Roberts , Reuters





I det som lå an til å bli den største demonstrasjonen av sitt slag på flere tiår, hadde nynazister, Ku Klux Klan-tilhengere og andre hvite nasjonalister samlet seg for å demonstrere mot fjerningen av en statue av sørstatsgeneralen Robert E. Lee.

De ble møtt av motdemonstranter, og det oppsto raskt voldelige sammenstøt mellom de to grupperingene.



En 32 år gammel kvinne ble drept og 19 personer ble skadet etter at en bil kjørte inn i en gruppe mennesker som protesterte mot de hvite nasjonalistene.

BLE KASTET EGG PÅ: Et medlem av militsen ble kastet egg på i Charlottesville. Foto: Joshua Roberts , Reuters

Bilangrepet etter høyreekstrem marsj: Nær ved å bli truffet av dødsbilen



Angrepet skjedde etter flere timer med kraftige sammenstøt mellom nynazister, Ku Klux Klan-tilhengere og andre hvite nasjonalister og en stor gruppe motdemonstranter. Til sammen ble 34 personer skadet i forbindelse med demonstrasjonene.

Les også: Dette er mannen som kjørte inn i folkemengden

Innbyggerne i sjokk

Søndag morgen kom innbyggerne i Charlottesville til åstedet for å legge ned blomster der en kvinne ble drept da en bil kjørte inn i en folkemengde. Stemningen er preget av sjokk og sorg over tragedien som rammen den vanligvis fredelige byen.

SORG:Bonnie Stevens og mannen Stuart Stevens legger ned blomster på 4th street der bilen kjørte på flere mennesker og drepte en person. Foto: Pontus Höök

– Vi ble invadert i går, av folk som vil utnytte vår by til å få utløp for hatet sitt, sier Mariah Dean, mens hun forsiktig legger ned en blomsterbukett på fortauet.

VGs reporter på stedet melder også om at det på hvert gatehjørne står politipatruljer og holder gatene under streng oppsikt. Dean frykter at de nasjonalistiske demonstrantene skal komme tilbake.

VITNE: Mariah Dean i Charlottesville. Foto: Pontus Höök

– Politiet gjorde en formidabel jobb i går. Uten dem kunne det gått enda verre, sier Dean.

Norske Høyreekstreme: Demonstrerte i Kristiansand

Førsteamanuensis: – Ikke overraskende at dette skjer

I en offentlig opptreden lørdag kveld kommenterte president Donald Trump sammenstøtene i Virginia.

– Vi fordømmer på sterkest mulig vis, denne grove oppvisningen av hat, fordommer og vold.

Etter presidentens kommentarer spurte en reporter hva Trump vil svare på det at de hvite nasjonalistene som deltar i demonstrasjonene gjør det fordi de støtter ham.

Trump overså spørsmålet.

Hilde Restad er førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole, og har sin master- og doktorgrad i Foreign Affairs fra University of Virginia.

– Det er ikke overraskende at dette skjer når du har en president som mer eller mindre åpenbart sympatiserer med ytre høyre. Det så man også i hans uttalelse. Høyreekstreme føler at de har større handlingsrom enn før, mener hun.

Hun hevder at høyreekstreme grupper utgjør en større trussel for USA enn islamistisk terror. Det bekrefter også en undersøkelse som VG tidligere har omtalt.

Da skrev VG at amerikanske sikkerhetsmyndigheter ser på høyreekstreme voldelige ekstremister som en større sikkerhetstrussel enn radikaliserte muslimer. Det viste en undersøkelse fra Triangle Center on Terrorism and Homeland Security som ble omtalt i Newsweek.

Militsgruppene gjør situasjonen mer spent

– USA har en veldig liberal ytringsfrihetslov. Men Trump kom til kort på hvordan han håndterte hendelsen i Charlottesville, sier Restad.

Hun tror ikke at demonstrasjonene vil få noe stort etterspill før Trump er ute av Det hvite hus.

– Vi ser mye sjokk og vantro fra venstresida. Også republikanere har uttrykt motstand. Men ikke mange nok til at partiet tar avstand.

– Hva tenker du om at militsgruppene sier at de er til stede for å holde ro og orden?

– Militsgruppene gjør en spent situasjon enda mer spent. Det er jo for så vidt veldig amerikansk dette med militsgrupper. Den amerikanske revolusjon inneholdt jo militser, og slikt sett er ikke deres eksistens nytt. Men ikke på den her måten. Det finnes en veldig farlig tradisjon på ytre høyresiden i amerikansk politikk som ser på føderale myndigheter som noe man må beskytte seg mot, som Timothy McVeigh, Oklahoma-bomberen, var en del av for eksempel. Militsgruppene er både farlige og bevæpnet.

Restad påpeker at Trumps presidentkampanje var basert på fremmedfrykt og hatefull retorikk. Slik mener hun også at han har regjert.

– Det får konsekvenser, det at han tilsynelatende sympatiserer med disse gruppene.

– Kan vi komme til å se mer av episoder som i Charlottesville?

– Så lenge man ikke får en reaksjon fra Det hvite hus, og så lenge de ikke underkjenner dette, får andre grupper bare større handlingsrom. De nasjonalistiske gruppene vil føle at de får en slags anerkjennelse. Og da kan det tenkes at vi vil se mer av episoder som i Charlottesville. Dette er veldig farlig og alvorlig. Og flere vil antagelig bli skadd, sier hun.