Ekskjæreste «ikke sikker» på hvorfor mistenkt Facebook-drapsmann brukte hennes navn

Mannen som er mistenkt for å stå bak et drap i USA som ble filmet og lagt ut på Facebook, skal ha bedt offeret uttale navnet til ekskjæresten hans.

I en video som ble publisert på Facebook søndag, sees det som antas å være drapsmistenkte Steve Stephens (37) idet han kjører opp på siden av en eldre mann i Cleveland. Deretter går den mistenkte ut av bilen og ber mannen si navnet «Joy Lane», ifølge Washington Post.

– Hun er årsaken til at dette skjer med deg, sier den mistenkte, før et våpen rettes mot den eldre mannens hode.

DREPT: 74 år gamle Robert Godwin ble brutalt skutt og drept søndag. Bildet er hentet fra drapsvideoen som ble lastet opp på Facebook. FOTO: AP

Amerikanske Time har snakket en kvinne ved navn Joy Lane, også kjent som Joy Carr, og som de omtaler som Stephens' ekskjæreste. Ifølge CBS News hadde de to vært i et forhold i flere år.

– Jeg er bare overveldet, og jeg synes synd på alle de rammede familiene. Han var en skikkelig bra fyr. Han har vært fantastisk mot meg, sier Lane til Time.

Lane sier videre at hun ikke vet hvorfor Stephens ønsket å drepe i hennes navn.

– Jeg er ikke sikker, sier hun.

Moren til den drapsmistenkte sier ifølge CNN at da hun sist så sønnen lørdag, sa han at det ville være et mirakel dersom hun noensinne så ham igjen. Da de to ifølge moren snakket sammen igjen neste dag, sa sønnen at han skjøt folk fordi han var sint på sin kjæreste.

37-åringen er fortsatt på frifot og politiet har satt i gang et landsomfattende søk etter ham. De beskriver Stephens som væpnet og farlig.

Den drepte er 74 år gamle Robert Godwin som antas å ha vært et tilfeldig offer. Før han ble drept, besøkte han sin sønn Robert Godwin Jr. fordi han skulle hente noe basketballutstyr for en av sine andre sønner, skriver Cleveland.com.

– Han klemte meg og min kone og sa: «Ser dere neste gang». Jeg sa: «OK. Nyt påsken», sier sønnen til nettstedet.

Politiet sa søndag at drapet på 74-åringen ble sendt direkte på Facebook, men dette er avvist av Facebook selv. Ifølge selskapet sendte Stephens direktevideo den aktuelle dagen, men ikke av selve drapet. De bekrefter derimot at han lastet opp en video av drapet som nå er slettet.

Familien til den drepte sier til CNN at de tilgir drapsmannen. Barna forteller at faren lærte dem å elske og frykte Gud, og hvordan de skal tilgi.

– Alle oss tilgir drapsmannen. Vi ønsker å omfavne ham, sier datteren Tonya Godwin-Baines.