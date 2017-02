Drap på toåring sendt direkte på Facebook

Lavontay White Jr (2) satt i baksetet på bilen da han ble skutt og drept midt på lyse dagen i Chicago.

En direktevideo på Facebook viser hvordan toåringen ble det siste uskyldige offeret i en rekke dødelige skytinger i den amerikanske byen.

Det er guttens gravide tante som filmer på Facebook-live mens hun sitter foran i bilen sammen med sin 26 år gamle kjæreste på valentinsdagen. De to sitter og synger da en bil kjører opp på siden.

Les også: Et historisk blodig år for Chicago

– Jeg har en kule i magen

Like etter startet noen å skyte. I løpet av få sekunder blir minst 16 skudd avfyrt, skriver Chicago Tribune.

Det hele blir sendt direkte på 20-åringens Facebook-profil.

Livet til toåringen og kjæresten står ikke til å redde. Kvinnen klarer derimot å ta seg ut av bilen.

– Ring 911! De drepte han. Jeg har en kule i magen. Vær så snill, jeg får ikke puste, skriker kvinnen idet hun løper inn i et hus i nærheten ifølge Chicago Tribune.

VG-reportasje fra Chicago: Frykter for barnas liv i drapsbyen

DYSTER UKE: En mor holder rundt sin datter i en minneseremoni for elleve år gamle Takiya Holmes som ble skutt mens hun lekte med vennene sine. Foto: Scott Olson , AFP

Ifølge politiet var kjæresten et gjengmedlem og trolig målet for skuddene.

– Vi har overvåkningsvideo så jeg er ikke i tvil om at vi finner gjerningsmannen, sier politisjef Eddie Johnson til CNN.

Gutten er det tredje barnet som blir skutt i byen den siste uken. Kun timer før skuddene døde elleve år gamle Takiya Holmes på sykehus.

VG besøkte Las Vegas: Drapsbølge i «Syndens by»

Dyster statistikk

Tre dager tidligere ble hun skutt i hodet da hun satt i bilen med familien. Denne dagen ble også en tolv år gammel jente alvorlig skadet da hun ble skutt mens hun var ute og lekte med vennene sine.

– Vi har ikke råd til å fortsette å se på at våre barn blir drept for ting de ikke har noe med. Dette må bare stoppe, sier politisjefen.

TRAVEL: Politisjef Eddie Johnsen etter en pressekonferanse om drapet på to år gamle Lavontay White Jr, som er det tredje barnet som er skutt i Chicago den siste uken. Foto: Scott Olson , AFP

Chicago Tribune har hentet inn tall som viser at litt over 250 barn under 14 år er skutt i byen siden starten av 2012, og de to siste årene har antallet drap gått kraftig opp.

President Donald Trump har tidligere sagt at han vil sende inn det føderale politiet dersom ikke statistikken går ned.

Borgermester Rahm Emanuel håper de dødelige skuddene blir et vendepunkt.

– Alle foreldre, uansett hvor de bor, bør kunne ta med barnet til en tur i parken eller i bilen, sier han.