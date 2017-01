Donald Trump til USAs fungerende justisminister: – Du har sparken

Sally Yates (56) nektet å forsvare Donald Trumps omstridte presidentordre. Nå har hun fått sparken.

Det bekrefter Trump-administrasjonen natt til tirsdag norsk tid.

– Fungerende justisminister Sally Yates har sveket justisdepartementet ved å nekte å innføre en lovlig ordre, som er utformet for å beskytte USAs borgere, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Trump-teamet beskylder henne videre for «å være svak når det kommer til grenser og veldig svak når det kommer til ulovlig innvandring».

Nektet å forsvare ordre

Bakgrunnen er at hun timer i forveien var klar på at justisdepartementet ikke ville forsvare Trumps omstridte presidentordre om flyktningstans og innreiseforbud i retten så lenge hun satt i sjefsstolen.

I et brev til advokatene i departementet skrev hun blant annet at hun ikke var overbevist om at ordren var lovlig.

Det hele var imidlertid mest symbolsk: Den 56 år gamle demokraten var utnevnt av Obama-administrasjonen og fungerte kun som justisminister i påvente av at Jeff Sessions godkjennes, noe som er ventet å skje i løpet av uken.

Men utspillet falt ikke i god jord hos sjefen selv, som nå har erstattet henne med Dana Boente, som i samme uttalelse sier at det «er en ære å få jobbe under presidenten frem til Sessions godkjennes».

– Jeg vil forsvare og håndheve landets lover for å forsikre at folket og nasjonen beskyttes, sier han.

BLIR SJEF: Dana Boente overtar som justisminister inntil videre. Her på et bilde fra 2012. Foto: Evan Vucci , AP

Sterke reaksjoner

Yates er langt fra den første som går hardt ut mot det omstridte innreiseforbudet: Barack Obama brøt mandag det som regnes som en uskreven regel for tidligere presidenter da han langet ut mot dem nye presidenten.

Ap-nestleder Hadia Tajik mener Trump sender signaler om «et nytt USA», og at dette er «en svært uheldig utvikling», mens partileder Jonas Gahr Støre sier han er «veldig kritisk» til innstrammingene.

Trump har selv vært ute og forsvart innreiseforbudet, og mandag kveld utelukket ikke pressesjef Sean Spicer at også flere land kan havne på listen.

