Donald Trump til FBI-sjefen: Du har sparken

NEW YORK/OSLO (VG) Mannen som av mange fikk skylden for at Hillary Clinton tapte, har nå fått sparken av president Donald Trump.

Nyheten kommer som en stor overraskelse i USA, hvor flere politikere reagerer på at James Comey får sparken midt under etterforskningen av de påståtte båndene mellom Trump-kampanjen og Russland.

Det var like før midnatt tirsdag norsk tid at Det hvite hus bekreftet at FBI-sjefen er fjernet fra sin stilling, og at jakten på en erstatter starter umiddelbart.

Selv var Comey på jobbreise i Los Angeles da han ble klar over at han ikke lenger har noen jobb. Ifølge både CNN og New York Times så FBI-sjefen nyheten selv på TV på FBI-kontoret i storbyen på den amerikanske vestkysten.

En TV skal ha stått i bakgrunnen da Comey snakket med kolleger da nyheten først ble meldt. Ifølge New York Times trodde Comey først at det hele var en spøk og skal ha begynt å le.

Kort tid etter skal Comey ha blitt bedt om å gå inn på et kontor, hvor han kort tid etterpå fikk bekreftet at han har fått sparken.

I natt norsk tid viste CNN direktebilder av Comey og hans følge som boardet et privatfly i Los Angeles i retning Washington D.C.

Refser Clinton-etterforskningen

Ifølge visejustisminister Rod Rosenstein er årsaken til avskjedigelsen hans håndtering av etterforskning og den påfølgende henleggelsen av Hillary Clintons bruk av en privat epost-server da hun var utenriksminister.

I et brev konkluderer Rosenstein med at han ikke kan ha tillit til Comey, som han hevder begikk flere feil underveis i etterforskningen. Han hevder også at FBI-sjefen nekter å innse og innrømme disse feilene.

I brevet peker han blant annet på avgjørelsen om at saken skulle avsluttes uten at det ble reist tiltale.

– En slik beslutning ligger til justisministeren, og ikke til FBI-sjefen, skriver Rosenstein.

Nyheten om at FBI avsluttet etterforskningen falt ikke i god jord hos daværende presidentkandidat Trump, som hevdet at hun ble «beskyttet av systemet». Flere ganger har han vært klar på at han ikke vil slå seg til ro med konklusjonen.

Foreløpig har ikke Trump uttalt seg i annet enn brevform, hvor han skriver at beslutningen ble tatt etter «en klar anbefaling» fra justisminister Jeff Sessions og visejustisminister Rod Rosenstein.

I et brev til Comey skriver presidenten at det nå er «essensielt å finne en FBI-sjef som kan gjenopprette offentlighetens tillit».

– Selv om jeg setter stor pris på at du, ved tre forskjellige anledninger, har informert meg om at jeg ikke er under etterforskning, er jeg ikke desto mindre enig i at du ikke klarer å lede byrået effektivt, skriver Trump, som avslutter med å ønske Comey lykke til videre.

Trump-rådgiver Kellyanne Conway viser til redegjørelsen fra visejustisministeren på spørsmål fra CNNs Anderson Cooper hvorfor Comey blir avskjediget nå. Samtidig oppfordrer hun det amerikanske folket til å lese redegjørelsen.

– Dette er hva ledere gjør. De får informasjon og tar avgjørelser, sier Conway om Trumps valg.

Skulle sitte i ti år

Republikaneren Comey ble utnevnt som sjef for FBI av tidligere president Barack Obama i 2013 for en tiårsperiode.

Den siste tiden har FBI-sjefen vært mye fremme i offentligheten i forbindelse med FBIs etterforskning av eventuelle forbindelser mellom Trumps valgkampanje og russiske myndigheter, samt etterforskningen av Hillary Clintons epost-skandale.

Han var også i vinden kort tid før valget i november da han sendte ut et brev til et antall ledere i Kongressen hvor han kunngjorde at FBI undersøkte nye e-poster i etterforskningen av Clintons epost-server.

Nylig skyldte Clinton på blant annet FBI-sjefen for at seieren glapp. Mange av hennes tilhengere har også pekt på Comeys brev som en sterkt medvirkende årsak til at valgvinden de siste dagene snudde Trumps vei.

Feilaktige opplysninger

Nyheten om avskjedigelsen kommer få timer etter at det ble kjent at FBI sendte et brev til justiskomiteen i Senatet, der de beklaget at Comey hadde kommet med feilaktige opplysninger i en høring forrige uke.

I høringen sa Comey at Clintons nære rådgiver Huma Abedin hadde videresendt «hundrede og tusener» av eposter til sin ektemann, inkludert e-poster med hemmeligstemplet informasjon.

Men tirsdag presiserte FBI at det kun «et lite antall» av de tusener av e-poster som ble funnet på datamaskinen som hadde blitt videresendt, de fleste var sikkerhetskopier fra annet elektronisk utstyr.

