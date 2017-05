Donald Trump sparker FBI-sjefen

NEW YORK/OSLO (VG) Mannen som av mange fikk skylden for at Hillary Clinton tapte, har nå fått sparken av president Donald Trump.

Like før midnatt tirsdag norsk tid ga presidenten beskjed til FBI-sjef James Comey om at han er avskjediget og fjernet fra sin stilling.

Nyheten kommer som en svært stor og uventet overraskelse i USA. Foreløpig har ikke Trump uttalt seg i annet enn brevform, hvor han blant annet gjør det klart at jakten på en ny FBI-sjef starter umiddelbart.

Comey i mars: FBI etterforsker bånd mellom Trump-kampanjen og Russland

I et brev til James Comey heter det at presidenten har fått anbefalinger fra både justisminister Jeff Sessions og visejustisminister Rod Rosenstein om at FBI-sjefen må fratre sin stilling.

Refser Clinton-etterforskningen

Ifølge visejustisministeren er årsaken FBI-direktørens håndtering av etterforskning og den påfølgende henleggelsen av Hillary Clintons bruk av en privat epost-server da hun var utenriksminister.

I brevet konkluderer Rosenstein med at han ikke kan ha tillit til Comey, som han hevder begikk flere feil underveis i etterforskningen. Han hevder også at FBI-sjefen nekter å innse og innrømme disse feilene.

I brevet peker han blant annet på avgjørelsen om at saken skulle avsluttes uten at det ble reist tiltale.

– En slik beslutning ligger til justisministeren, og ikke til FBI-direktøren, skriver Rosenstein.

Nyheten om at FBI avsluttet etterforskningen falt ikke i god jord hos daværende presidentkandidat Trump, som hevdet at hun ble «beskyttet av systemet». Flere ganger har han vært klar på at han ikke vil slå seg til ro med konklusjonen.

I brevet til Comey skriver presidenten at det nå er «essensielt å finne en FBI-sjef som kan gjenopprette offentlighetens tillit».

– Selv om jeg setter stor pris på at du, ved tre forskjellige anledninger, har informert meg om at jeg ikke er under etterforskning, er jeg ikke desto mindre enig i at du ikke klarer å lede byrået effektivt, skriver Trump, som avslutter med å ønske FBI-direktøren lykke til videre.

Her er hele brevet:

Foto:

Dramatisk historie: Otto (22) fanget i Nord-Korea – ber Trump om hjelp

Skulle sitte i ti år

Republikaneren Comey ble utnevnt som FBI-direktør av tidligere president Barack Obama i 2013 for en tiårsperiode.

Den siste tiden har FBI-direktøren vært mye fremme i offentligheten i forbindelse med FBIs etterforskning av eventuelle forbindelser mellom Trumps valgkampanje og russiske myndigheter, samt etterforskningen av Hillary Clintons epost-skandale.

Han var også i vinden kort tid før valget i november da han sendte ut et brev til et antall ledere i Kongressen hvor han kunngjorde at FBI undersøkte nye e-poster i etterforskningen av Clintons epost-server.

Nylig skyldte Clinton på blant annet FBI-direktøren for at seieren glapp. Mange av hennes tilhengere har også pekt på Comeys brev som en sterkt medvirkende årsak til at valgvinden de siste dagene snudde Trumps vei.

100 dager - 100 høydepunkter: Slik er Donalds liv i Det hvite hus

Feilaktige opplysninger

Nyheten om avskjedigelsen kommer få timer etter at det ble kjent at FBI sendte et brev til justiskomiteen i Senatet, der de beklaget at Comey hadde kommet med feilaktige opplysninger i en høring forrige uke.

I høringen sa Comey at Clintons nære rådgiver Huma Abedin hadde videresendt «hundrede og tusener» av eposter til sin ektemann, inkludert e-poster med hemmeligstemplet informasjon.

Men tirsdag presiserte FBI at det kun «et lite antall» av de tusener av e-poster som ble funnet på datamaskinen som hadde blitt videresendt, de fleste var sikkerhetskopier fra annet elektronisk utstyr.

Les også: Clinton gir seg ikke i kampen mot Trump

– Et grotesk maktmisbruk



Den republikanske South Carolina-senatoren Lindsey Graham skriver i en uttalelse at han «vet det var en vanskelig avgjørelse for alle involverte»

– Gitt de siste kontroversene rundt direktøren, så tror jeg en ny start vil være bra for FBI og landet, sier han.

Avgjørelsen faller ikke i god jord hos demokratene. Blant de som reagerer kraftig er Pennsylvania-senator Bob Casey. Han tar til orde for at det bør nedsettes en egen gruppe som fortsetter etterforskningen av de påståtte båndene mellom Trump og Russland under valgkampen.

– Etterforskningen må være uavhengig og grundig for å opprettholde landets rettssystem, sier Casey.

Den amerikanske juristen og rettsanalytiker for CNN, Jeffrey Toonin, mener at man må tilbake til Richard Nixons avskjedigelse av Archibald Cox, spesialetterforskeren i Watergate-etterforskningen for å finne lignende i amerikansk historie.

– Dette er et grotesk maktmisbruk av USAs president, sier han og fortsetter:

– Dette er ikke amerikansk politisk tradisjon. Dette er ikke normalt.