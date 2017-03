Donald Trump møter Angela Merkel for første gang

De to statslederne møtes for første gang i Det hvite hus fredag ettermiddag.

USAs president har tidligere gått hardt ut og kritisert Angela Merkel for måten hun taklet flyktningkrisen på i 2015.

– Se hva som skjedde med Angela Merkel. Jeg mente alltid hun var en god leder før hun gjorde dette. Jeg vet ikke hva som gikk galt med henne, sa han på et valgmøte i Virginia i august.

Nå er Merkel æresgjest i presidentboligen. De to møtes for første gang ansikt til ansikt fredag ettermiddag, norsk tid. Temaene er foreløpig uklare, men det er ventet at de vil diskutere NATO og USAs krav om at europeiske land må bruke mer penger på forsvar, Trumps holdning til EU, kampen mot IS i Syria og Irak, konflikten i Ukraina og forholdet til Russland.

Et annet tema som kan komme på bordet, er handelspolitikk. Der står Trump og Merkel langt fra hverandre, og like før besøket ble det kjent at Tyskland vil vurdere å trekke USA for retten hvis Trump går videre med sine planer om å legge skatt på import.