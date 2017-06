Donald Trump er villig til å vitne under ed om samtalene med James Comey

Samtidig hinter han til at det ikke finnes lydopptak av de omstridte samtalene mellom ham og den tidligere FBI-sjefen.

I en høring i Senatets etterretningskomité torsdag hevdet tidligere FBI-sjef James Comeys at USAs president Donald Trump ba ham stanse granskningen av tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

Trump bestrider påstandene Comey, noe han igjen understreket da han møtte pressen i Washington fredag.

Trump møtte pressen sammen med Romanias president Klaus Iohannis. Men flere av journalistene som var tilstede var naturlig nok mer opptatte av å stille spørsmål om Comey-høringen og den tidligere FBI-sjefens knusende kritikk av Trump.

Om lydopptak: – Dere vil bli skuffet

Flynn trakk seg som nasjonal sikkerhetsrådgiver etter at det ble kjent at han hadde unnlatt å fortelle om møter med Russlands ambassadør. Comey hevder at Trump dagen etter ba ham om å la Flynn være i fred.

«Han er en bra fyr. Jeg håper du kan la dette gå», skal Trump ha sagt, ifølge Comey. Trump skal også ifølge Comey ha bedt FBI-sjefen om lojalitet, noe som i så fall er et brudd på maktfordelingsprinsippet.

Trump har tidligere avvist påstandene fra Comey, og dette gjentok han under fredagens møte med pressen. På spørsmål fra pressen om han ville være villig til å vitne om samtalene med Comey, svarte Trump:

– Ett hundre prosent.

Trump brukte også pressekonferansen til å hinte om at det ikke finnes lydopptak av samtalene mellom ham og Comey, slik han selv tidligere har antydet på Twitter.

Da han fikk spørsmål om hvorvidt slike lydopptak finnes, svarte Trump at han skal si mer om saken i nær framtid.

– Dere vil bli skuffet, tilføyde Trump.

I mai ba to republikanske senatorer president Trump om å utlevere eventuelle lydopptak. Opptakene ble også et tema under høringen.

– Jeg håper det finnes lydopptak, sa Comey, og la til at dersom Trump faktisk tok opp samtalene mellom de to så bør han gi fra seg lydopptakene.

Tre timer

Under den nesten tre timer lange høringen torsdag tegnet Comey et bilde av en president som ikke er til å stole på, og som ville bli kvitt ham i et forsøk på å påvirke FBIs Russland-etterforskning.

Samtidig innrømmet Comey at han via en venn lekket opplysninger om samtalene i et forsøk på å presse fram utnevnelsen av en spesialetterforsker til å granske russisk innblanding i høstens valg. Det skjedde få dager etter at Trump ga ham sparken som FBI-sjef 9. mai.

Denne innrømmelsen har fått Trumps private advokat Marc Kasowitz til å uttale at Comey bør etterforskes for lekkasjer.

Trump selv har svart med å antyde at Comey er en løgner.

«Til tross for så mange falske uttalelser og løgner, total og fullstendig oppreisning ... og WOW, Comey lekker», skrev Trump grytidlig fredag morgen.

