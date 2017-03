Dømt til to års fengsel for å ha laget trafikkaos

NEW YORK (VG) En politisk hevnaksjon var bakgrunnen for den såkalte «Bridgegate» i 2013. Nå er to tidligere allierte av New Jersey-guvernør Chris Christie dømt for å ha bidratt til å lage trafikkaos.

Saken har hengt som en mare ved Christie de siste tre og et halvt årene – den republikanske guvernøren som stilte som presidentkandidat samtidig som Donald Trump.

Den frittalende politikeren har tidligere lagt seg flat etter skandalen, som skjedde i september 2013.

Da ble tre kjørefelt på George Washington-broen mellom New York og New Jersey stengt i fire dager for å skape problemer for Christies daværende rival, demokraten og borgermesteren i byen Fort Lee, Mark Sokolich.

Broen er en av USAs mest trafikkerte.

E-poster og tekstmeldinger avslørte hvordan personer i Christies stab stod bak kaoset som Sokolich måtte håndtere. Bakgrunnen for hevnaksjonen var at borgermesteren ikke ville støtte Christie da han stilte til gjenvalg som guvernør høsten 2013.

– Som tatt fra en diktators lærebok



Onsdag fikk to av Christies tidligere allierte sin straffeutmåling i en føderal rett i Newark i New Jersey, melder Politico. Bill Baroni ble dømt til to års fengsel, mens Christies tidligere assistent, Bridget Kelly, fikk 18 måneder.

Begge får også ett års prøvetid i tillegg til at de må gjennomføre 500 timers samfunnstjeneste og betale bøter. Både Baroni og Kelly sier at de kommer til å anke saken.

Ifølge Politico fremstod Baroni behersket etterpå og smilte da han forlot rettssalen.

– Jeg angrer mer enn noe på at jeg lot meg involvere i dette. Jeg mislykkes, sa Baroni til dommer Susan Wigenton ifølge NBC News.

HEVNAKSJON: Medarbeidere i New Jersey-guvernør Chris Christies stab stengte flere filer på en svært trafikkert bro for å hevne seg på Christies rival. Foto: Mel Evans , AP

Baronis forsvarere ba om formildende omstendigheter, men da sa statsadvokat Lee Cortes at Baroni burde visst bedre og at han burde gått til myndighetene da han fikk vite om hevnaksjonen i stedet for å forsøke å dekke over.

– Baroni korrumperte sitt kontor for å sende et smålig og hevngjerrig politisk budskap, sa Cortes og kalte Baronis oppførsel «som tatt ut fra en diktators lærebok i en bananrepublikk».



Tørket tårer

Bridget Kelly tørket tårer både under og etter straffeutmålingen. Hun beklaget for det hun kalte «respektløse» e-poster og tekstmeldinger som hun sendte om steningen av filene på den trafikkerte broen, som inneholdt blant annet den mye omtalte meldingen: «På tiden med trafikkproblemer i Fort Lee».

– Jeg mente aldri å skade noen, sa Kelly til dommeren mens hun gråt, melder NBC News.

TÅREVÅT: Chris Christies tidligere assistent, Bridget Kelly, ble dømt til 18 måneders fengsel. Også hun har varslet anke. Foto: Seth Wenig , AP

Etterpå sa hun til pressen at hun «ikke vil tillate meg selv til å være syndebukken i denne saken og jeg ser frem til anken».

Chris Christie har hevdet at han ikke ante hva hans medarbeidere drev med bak ryggen hans.