Dømt for drap 42 år etter mystisk forsvinning

Takket være et gammelt «mugshot» fikk politiet øynene opp for mannen som nå er dømt for å ha drept søstrene Katharine (10) og Sheila (12).

De to søstrene skulle bare kjøpe pizza og se på årets påskeutstilling da de forsvant sporløst fra et kjøpesenter i Wheaton i den amerikanske delstaten i mars i 1975.

Over 40 år senere ble Lloyd Lee Welch (60) tirsdag dømt til 48 års fengsel for bortføring og drap. Selv om dommen setter et punktum for mysteriet som har rystet lokalsamfunnet, er det fortsatt flere ubesvarte spørsmål:

Var det noen andre involvert, hvor ble jentene drept, og hvor er kroppene?

Påtalemyndigheten mener at de ble brent og begravet i Bedford County i Virginia, over 300 kilometer fra der de forsvant. Årsaken er at familien til den drapsdømte eide land i dette området.

DRAPSDØMT: Lloyd Lee Welch blir her ført ut av retten i Bedford etter tirsdagens dom. Foto: Lathan Goumas , AP

Mannen har tidligere hevdet at to familiemedlemmer også var involvert, men politiet sier at eventuelle medskyldige enten er døde eller at deres rolle ikke kan bevises.

– Det holder meg våken om natten, sier en av etterforskerne til Washington Post.

Flere stiller nå også spørsmål ved hvorfor det tok over 40 år før politiet klarte å knytte Lloyd Lee Welch til forsvinningen: Han var inne til avhør allerede syv dager etter at jentene forsvant i 1975. Som 18 år gammel jobbet han da på et omreisende tivoli.

I avhøret hevdet han å ha sett de to søstrene forlate kjøpesenteret sammen med en mann, som angivelig lignet på en mann politiet hadde gått ut med fantomtegning av.

Politiet trodde ikke på forklaringen, og la det hele til side da de mistenkte at han kun var ute etter belønningen som var utlyst.

HAR VENTET LENGE: John og Mary Lyon mistet sine to døtre. Her er de i retten sammen med sønnen Joe. Foto: Steve Helber , AP

Men da han ble avhørt på nytt av en såkalt «Cold Case»-gruppe i 2013, åpnet politiet for alvor øynene opp for Lloyd Lee Welch, denne gangen som mistenkt:

I arkivene fant de en «mugshot» av ham etter et smykketyveri i 1977. Politiet mener at bildet hadde en slående likhet med en annen fantomtegning som var laget i forbindelse med søstrenes forsvinning – en tegning politiet aldri hadde gått ut offentlig med.

GAMMELT «MUGSHOT»: Her er Lloyd Lee Welch på det omtalte bildet fra 1977. Foto: , Montgomery County Police

I første avhør med politiet innrømmet han å ha vært på kjøpesenteret, og at han var overbevist om at jentene var «bortført, voldtatt og drept». Senere kom han med flere detaljer som overbeviste politiet om at han selv hadde hatt en rolle.

I retten erkjente han å ha deltatt i bortføringen, men innrømmet ikke direkte å ha drept noen av dem, selv om han i retten ble holdt ansvarlig for også dette.

Han soner allerede en dom for seksuelle overgrep mot en tiåring, og dommen på 48 år kom i stand etter en avtale med påtalemyndigheten.

– Vi vil bare si takk. Det har vart lenge. Nå er vi trøtte, og vil bare gjerne hjem, sier faren John Lyon (77) til Washington Post etter domsavsigelsen.