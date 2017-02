Dødssyke Komas (66) stemte på Trump. Nå begynner han å angre.

JENKINS (VG) I de utdøende kullområdene satset velgerne alt på Trump. Nå frykter mange å måtte betale en høy pris dersom han skroter hele Obamacare.

– Da legen sa at jeg snart kommer til å dø, spurte jeg hvor lenge han tror jeg har igjen.

Den pensjonerte kullgruvearbeideren Komas Bryant (66) forteller at legens dødsdom var noe uklar. Kanskje ett år, kanskje to eller tre. Men en ting var sikkert: Det kommer bare til å bli verre og verre.

Han tørker tårer og forteller at han så inderlig gjerne skulle ha fått flere år sammen med de 17 barnebarna sine.

Etter 27 år i gruvene hadde Bryant pustet inn så mye kullstøv at lungene var svarte. For fire år siden fikk han diagnosen svart lungesykdom, som både hans far og bestefar døde av.

Hver måned får 66-åringen 968 dollar (cirka 8030 kroner) i stønad fordi han har fått denne diagnosen – penger som dekker livsviktige medisiner og utstyret som hjelper ham med å puste.

Denne stønaden er en del av helsereformen Obamacare, som Trump sier at han skal skrote og erstatte.

– Hvis Trump tar bort Obamacare, inkludert svarte lungesykdom-stønaden, så kommer jeg til å dø. Og ikke bare jeg, tusenvis kommer til å dø fordi de ikke har råd til å betale for medisin og maskiner. Jeg er veldig redd for hva han kommer til å gjøre.

FÅ ÅR IGJEN Å LEVE: Legen har gitt Komas Bryant (66) dødsdommen. Hvor enn han går må han ha med seg oksygentank for å klare å puste. Foto: Klaudia Lech/VG

Clinton ville ramme industrien

Mens Hillary Clinton under valgkampen angrep kullindustrien, lovte Donald Trump å få kullgruvene i gang igjen. Da var valget enkelt for mange – som Komas Bryant og mange i hans hjemfylke Letcher og delstaten Kentucky.

I Letcher vant Trump med overlegne 79,8 prosent av stemmene, og totalt i Kentucky med 62,5 prosent. Også i andre sentrale kullstater gikk han til topps.

Det første Trump gjorde som president var å signere en presidentordre med mål om å avskaffe Obamas helsereform. Hva han vil erstatte den med er foreløpig uklart.

BEKYMRET: F.v.: Lonnie Tackett, William McCool, James Yonts, Lloyd Hackney, Linda Adams (enke), Andy Roberts, Neil Yonts og Komas Bryant er alle rammet av svart lungesykdom og samtlige stemte på Trump. Nå er de bekymret for sin egen økonomiske fremtid. Foto: Klaudia Lech/VG

– Jeg stemte på Trump, kona mi gjorde ikke det. Hvis jeg visste at dette kom til å skje, så ville jeg ikke ha stemt på ham, sier Bryant.

«Må Gud tilgi meg», sa Neil Yonts (68) da jeg snakket med ham i telefonen noen dager tidligere.

ENGASJERT: Neil Yonts jobbet 35 år i kullgruver og har fått påvist svart lungesykdom. Foto: Klaudia Lech/VG

Demokrat hele livet, men ved presidentvalget i fjor byttet han side og stemte han på Trump av én grunn: Han lovet å bringe de sårt trengte kulljobbene tilbake. Yonts har selv svart lungesykdom, og får også stønader gjennom Obamacare.

Stønad til enkene også

I telefonen sa han at han ville samle sammen to-tre stykker med svart lungesykdom slik at vi fikk intervjue dem om stønadene som nå står i fare. I dag er dagen her, og rundt bordet på biblioteket i Jenkins sitter 15 personer.

Ikke bare tidligere gruvearbeidere, men også enker av gruvearbeiderne. Stønaden omfatter også dem. De får imidlertid ikke like mye utbetalt som hva en gruvearbeider får.

VANSKELIG: Patty Amburgey tørker tårer mens hun viser bilder av sin avdøde mann Crawford som døde i 2007 av svart lungesykdom. Til venstre sitter Linda Adams som mistet mannen sin Tony til sykdommen for tre pr siden. Til høyre sitter Peggy Brock. Foto: Klaudia Lech/VG

Ektemannen til Patty Amburgey døde i 2007 etter å ha jobbet 32 år i gruvene og hver måned får hun 644,50 dollar (cirka 5375 kroner). Like før nyttår ba hun i et leserbrev i lokalavisen folk om å ringe sin representant i Kongressen i kampen for å beholde stønaden.

DØDE: Crawford Amburgey hadde svart lungesykdom og døde i 2007 etter 32 år i kullgruvene. Foto: Klaudia Lech/VG

Den republikanske kongressmannen Hal Rogers fra Kentucky er nå en av dem som kjemper for at stønaden må bestå selv om Trump forkaste Obamacare.

– Obama ødela dette landet

Rundt bordet i biblioteket sitter det 14 andre med historier om svart lungesykdom. De fleste stemte på Trump, noen stemte på Clinton, andre stemte ikke og noen få vil ikke si hva de stemte. Men felles for dem alle er at de er bekymret.

– Jeg har jobbet 35 år i gruvene og stemte på Trump. Hvorfor? Fordi Obama ødela dette landet, sier Lonnie Tackett (67).

– Jeg er veldig bekymret nå, sier James Yonts (57) som har jobbet med kull i 38 år.

Det er på det rene at Trump gjentatte ganger før valget sa at han ville kvitte seg med Obamacare. Når vi spør disse 15 om dette svarer mange at de ikke trodde at han virkelig kom til å gjøre det. Andre sier at løftet om å få gruvejobbene tilbake var viktigst, mens noen sier at de ikke visste at stønaden var innlemmet i Obamacare siden de selv har andre helseforsikringer.

GIFT I 49 ÅR: Komas og kona Charlotte kan feire gullbryllup neste år. – Når vi legger oss om kvelden vet jeg ikke om han våkner igjen, sier hun. Foto: Klaudia Lech/VG

– Nødt til å gi ham en sjanse

Hjemme hos Komas Bryant forteller han at han var innlagt på sykehus med lungebetennelse i høst. Regningen for én uke kom på 96 000 dollar (nesten 800 000 kroner). Den fikk han dekket gjennom Obamacare-ordningen for de med svart lungesykdom.

– Men Trump sa jo før valget at han ville skrote Obamacare. Skjønte du det ikke da?

– Han sa mer eller mindre at han ville forme en ny ordning, men det med svart lungesykdom ble ikke nevnt, svarer Bryant.

Først etter valget har det blitt en del fokus på stønaden som kan forsvinne Flere store amerikanske medier, samt mange lokalaviser har skrevet om frykten som nå stiger hos mange.

– Hvordan føles det nå å ha stemt på Trump?

– Jeg er nødt til å gi ham en sjanse, men jeg liker ikke ting han har gjort har gjort og sagt nå i det siste. Jeg er bekymret. Veldig bekymret.