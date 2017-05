Dobbeltdrap ryster USA - Taliesin (23) ville bare stanse rasistisk hets på toget

Høyreekstreme Jeremy Christian skal ha drept en firebarnsfar og en nyutdannet 23-åring da de grep inn i hans hets mot to muslimske jenter. En tredjemann ligger på sykehus med alvorlige skader.

De brutale drapene skjedde fredag ettermiddag, lokal tid, i Portland i delstaten Oregon.

Høyreekstreme Jeremy Christian (35) skal ha utagert om bord på et tog, og skreket ut forskjellige rasistiske kommentarer. Da han rettet oppmerksomheten mot to unge muslimske jenter grep flere av de andre passasjerene inn.

Christian svarte med å trekke en kniv og gå til angrep. Ifølge vitner stakk han minst et av ofrene sine i halsen.

Politiet kjenner de to jentenes identitet og har avhørt dem, skriver de i en pressemelding. Minst én av dem skal ha båret hijab om bord på toget.

– Var en helt

Den yngste av de to ofrene, 23 år gamle Taliesin Namkai-Meche, hadde nylig fullført en grad i økonomi, og jobbet som praktikant i et konsulentselskap, skriver Buzzfeed.

Han ble fraktet til sykehuset etter knivstikkingen, men livet sto ikke til å redde.

– Vi mistet ham i en sanseløs handling. Han var resolutt i hvordan han oppførte seg og i sin respekt for andre mennesker. Med sin siste, modige handling var han tro til det han så på som veien fremover, sier søsteren hans til avisen.

Hun omtaler ham som en livsglad og lykkelig person med et smittende humør.

– Han var en helt, og vil forbli en helt, også på den andre siden. Skinnende, lysende stjerne, jeg elsker deg for alltid, skriver Taliesins mor i en uttalelse på Facebook.

Drepte firebarnsfar

Det andre offeret, Rick Best (53), døde på stedet. Han etterlater seg en kone, tre tenåringssønner og en tolv år gammel datter, skriver lokalavisen The Oregonian.

Han var på vei hjem da Christian agerte mot de muslimske jentene. Å gripe inn ble det siste Best gjorde.

53-åringen jobbet som teknikker for det myndigetene i Portland, og vokste opp i delstaten. Her tok han utdanning og traff sin kone.

Han tjenestegjorde 23 år i det amerikanske forsvaret, og pensjonerte seg med grad tilsvarende oversersjant.

Da han i 2014 stilte til valg i lokalpolitikken begrunnet han det med at han ikke kunne stå på sidelinjen og ikke gjøre noe.

En tredje person, 21 år gamle Micah David-Cole Fletcher (21) ble også knivstukket. Han ligger på sykehus med alvorlige skader, men det er ventet at han overlever.

MISTENKT: Jeremy Christian. Foto: Portland Police

Straffedømt høyreekstremist

Den mistenkte gjerningspersonen flyktet fra åstedet, men ble pågrepet kort tid etter. Han er blant annet siktet for de to drapene.

I politiets pressemelding omtales Jeremy Christians «ekstreme ideologi» som et av sporene som vil undersøkes videre i etterforskningen.

Den lokale TV-stasjonen KATU har publisert bilder og video av Christian, tatt da han deltok i en demonstrasjon i april.

Han er drapert i et amerikansk flagg og er filmet mens han skriker fornærmelser til motdemonstranter og gjør det som ser ut som en nazi-hilsen.

Christian har vært aktiv på Facebook. I det han skriver blander han homofobt, kvinnefiendtlig og islamfiendtlig innhold med konspirasjonsteorier. Han har den siste tiden delt engelskspråklige artikler om omskjæringsdebatten i Norge, og i et innlegg publisert den 9. mai i år skriver han at han ønsker seg en jobb i Norge for å kutte hodene av de som omskjærer barn.

I 2002 ble han dømt for ran og kidnapping, og ble skutt i nakken under flukt fra politiet, ifølge The Oregonian. Han har også flere dommer og tiltaler for blant annet våpenbesittelse de senere årene.

Saken fortsetter under bildet

MINNESMERKE: Portland-boere har lagt ned blomster og kranser i nærheten av åstedet for de to drapene. Foto: Gillian Flaccus , AP

Sterke reaksjoner

Drapene har vakt sterke reaksjoner i USA. De tre mennene som grep inn hylles, og det er startet innsamlingsaksjoner både for de etterlatte etter de drepte, og for medisinske utgifter for Micah Fletcher som overlevde.

Portlands ordfører Ted Wheeler uttrykte sorg over tragedien som rammet byen hans.

– To menn mistet livene sine, og en annen ble skadet for å handle rett, for å beskytte mennesker de ikke kjente mot hat. Handlingene deres var modige og uselviske, og burde tjene som inspirasjon for oss alle. De er helter, skriver han i en uttalelse.