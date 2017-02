Disse kan bli Trumps nye sikkerhetsrådgiver

Keith Kellogg erstatter Michael Flynn som nasjonal sikkerhetsrådgiver inntil videre, men på lang sikt kan han få kamp fra andre menn med bakgrunn fra militæret.

Donald Trump har utnevnt den tidligere generalløytnanten Keith Kellogg til fungerende sikkerhetsrådgiver etter at Michael Flynn trakk seg fra stillingen mandag kveld.

At Kellogg får beholde jobben i lang tid er imidlertid usikkert, og i amerikanske medier svirrer allerede ryktene rundt hvem presidenten ønsker seg permanent i stillingen.

DETTE ER DE HETESTE NAVNENE:

• Både CNN og Politico skriver at Keith Kellogg (72) ligger godt an til å få beholde sin nye jobb. Den fungerende sikkerhetsrådgiveren har tidligere blitt utnevnt til sikkerhetsrådets stabssjef og var en del av Trumps rådgivere gjennom valgkampen. Han var med og ledet USAs okkupasjon av Irak i den senere sterkt kritiserte første perioden etter invasjonen i 2003.

• Tidligere CIA-sjef David Petraeus (64) har ifølge Politico et planlagt møte med Trump tirsdag. Også New York Times har kilder på at et slikt møte vil finne sted tirsdag. Petraeus måtte takke for seg som CIA-sjef etter en utroskapsskandale i 2012. Han anses som en svært kontroversiell kandidat til sikkerhetsjobben fordi han delte åtte permer med klassifiserte dokumenter med sin biograf, som han også hadde et forhold til, under sin tid som kommandør i Afghanistan. Petraeus ble den gang dømt til to års betinget fengsel.

KONTROVERSIELL: Tidligere CIA-sjef David Petraeus (64) måtte trekke seg fra jobben og ble dømt til to års betinget fengsel. Foto: Alex Wong , AFP

• Viseadmiral Robert Harward fungerte som forsvarsminister Jim Mattis' nestkommandør da Mattis var sjef for US Central Command. Nå er han blant de best posisjonerte til å ta over for Flynn, ifølge Buzzfeed. En kilde nær Trump-administrasjonen omtaler Harward som «den ledende kandidaten», ifølge New York Times.

• Stephen Hadley (70) var nasjonal sikkerhetsrådgiver under George W. Bush, og trekkes frem av Politico som en kandidat til å få sin gamle jobb tilbake.

• Trumps sjef for cybersikkerhet, Tom Bossert (42), var også sikkerhetsrådgiver i løpet av Bush' tid som president. Politico mener å vite at han vurderes som Kelloggs erstatter.

• Rektor James Stavridis (61) på det anerkjente universitetet Fletcher School of Law and Diplomacy, er ifølge Politicos kilder nevnt som en mulig outsider.

• Minister for innenlands sikkerhet John Kelly (66) er en annen mulig kandidat, skriver Politico. Kelly har bakgrunn som general i marineinfanteriet, og har også hatt ansvaret for å håndtere sikkerhetstrusler fra narkokarteller i Sør- og Mellom-Amerika. I tillegg har Kelly ført tilsyn med Guantanamo-fengselet, der han tidligere har uttalt at det ikke fantes noen uskyldige innsatte der.

• Trumps egen svigersønn og nyutnevnte seniorrådgiver Jared Kushner (36) har ifølge flere av Politicos kilder ved Det hvite hus blitt vurdert til stillingen. En annen kilde benekter imidlertid påstanden overfor samme avis.