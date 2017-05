Disse kan bli ny FBI-sjef

Spekulasjonene er i gang om hvem som blir ny FBI-sjef etter at Donald Trump sparket mannen som ledet etterforskningen av de påståtte båndene mellom presidentens folk og russiske myndigheter.

Newsweek holder en knapp på at FBIs nestleder Andrew McCabe rykker opp og overtar roret på fast basis etter at James Comey overraskende fikk sparken på tirsdag.

McCabe (49) fungerer i dag i stillingen, ifølge CNN.

Som nestleder har McCabe ført tilsyn med alle nasjonale og internasjonale granskinger samt etterretningsvirksomhet. McCabe, som har jobbet for FBI i 21 år, har ifølge Newsweek også fungert som sjef for organisasjonen i Comeys fravær.

Det var januar 2016 at Comey utnevnte McCabe som nestleder etter Mark Giuliano gikk av med pensjon.

Nyheten om at Comey fikk sparken kommer som en stor overraskelse i USA, hvor flere politikere reagerer på at han må gå midt under etterforskningen av de påståtte båndene mellom Donald Trumps folk og russiske myndigheter.

Bare skjedd én gang før

Bare en gang tidligere har en amerikansk president sparket en FBI-sjef. Det var i 1993, da president Bill Clinton ga William Sessions fyken etter at han nektet å gå av frivillig, ifølge LA Times. Men mannen som den gangen fungerte i stillingen endte ikke opp med å få den, så det er langt fra selvsagt at McCabe får jobben.

I forbindelse med at hans kone, Jill McCabe, i 2015 forsøkte å bli valgt som senator for Demokratene i Virginia, skal kampanjen for hennes kandidatur ha mottatt finansiell støtte fra Det Demokratiske Partiet samt en aksjonskomité ledet av Clinton-vennen Terry McAuliffe. Det skriver Daily Mail.

Før han begynte i FBI i 1996, jobbet McCabe som advokat i et privat advokatkontor, skriver CNBC.

Michael Rogers, her fra en debatt i september i fjor. Foto: Zach Gibson , AFP

I FBI var han først spesialagent ved New York kontoret hvor han jobbet spesielt med organisert kriminalitet, før han etter hvert fokuserte på antiterrorisme.

Flere navn i spill

Men ifølge USA Today finnes det flere kandidater til toppjobben. Da Barack Obama utnevnte Comey, sto navnet hans på en liste over aktuelle kandidater og noen av disse kan nå være aktuelle igjen, hevdes det.

Før Comey ble utnevnt i 2013, skal den tidligere lederen av etterretningskomiteen i Representantenes hus, republikaneren Mike Rogers, ha vært de FBI ansattes egen favoritt. FBI Agents Association, foreningen til 13.000 nåværende og tidligere agenter, gikk den gangen ut og støttet Rogers, skriver USA Today.

Også Rogers har selv jobbet som FBI-agent.

John Pistole, her på et bilde tatt i 2010. Foto: Harry Hamburg , AP

Ken Wainstein, som er tidligere leder av Justisdepartementets divisjon for nasjonal sikkerhet, var en annen favoritt i 2013. Wainstein har også en karriere i FBI bak seg.

John Pistole kan være en annen mulig kandidat, fortsatt ifølge USA Today. Mannen som for tre år siden overtok som leder av Anderson University i Indiana, har tidligere jobbet som nestleder av FBI. Pistole er for øvrig en god venn av James Comey.

Noen nåværende og forhenværende FBI agenter har ifølge USA Today også pekt på Michael Mason, en tidligere FBI topp, som en mulig kandidat til sjefsstillingen som nå er ledig.

New Jersey guvernør Chris Christie. Foto: Thomas Nilsson , VG

I forbindelse med tidligere diskusjoner om hvem som bør inneha denne tunge jobben, har New Yorks tidligere borgermester Rudy Giuliani vært nevnt. Det samme har storbyens tidligere politisjef Ray Kelly som i dag er sjef for et privat sikkerhetsfirma.

Giuliani har i hele valgkampen fungert som en av Donald Trumps nærmeste rådgivere og han var lenge spådd til å bli Trumps valg som utenriksminister. Men den jobben gikk som kjent til Rex Tillerson.

Nyhetsbyrået AP har også Kelly på sin liste over mulige kandidater. Der har de også satt opp New Jersey-guvernør Chris Christie, som har kjent Donald Trump i mange år.

Republikaneren Trey Gowdy. Foto: Joshua Roberts , Reuters

David Clarke, den frittalende sheriffen fra Milwaukee i Wisconsin med cowboyhatten som sitt varemerke, regnes som et usikkert kort i bunken. Men han har hele veien vært en solid støttespiller for Trump.

Republikaneren Trey Gowdy fra Sør-Carolina er ifølge AP også en mulig kandidat. Den tidligere statsadvokaten ledet Representantenes hus' gransking av daværende utenriksminister Hillary Clintons handlinger i forbindelse med at fire amerikanere mistet livet i Benghazi i Libya i 2012.