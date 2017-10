Dette vet vi om Las Vegas-massakren

Minst 58 personer er bekreftet omkommet og 515 skadet etter at Stephen Paddock (64) skal ha åpnet ild mot en musikkfestival fra et hotellrom i 32. etasje i Las Vegas.

Mandag morgen, rundt kl. 07.00 norsk tid, kom meldingen om at noen hadde åpnet ild mot countryfestivalen Route 91 Harvest ved hotellkasinoet Mandalay Bay i Las Vegas.

Ved 22.30-tiden søndag, lokal Las Vegas-tid, ble musikken ble overdøvet av lange, sammenhengende skuddsalver. Konserten stoppet opp, og folk brøt ut i panikk. Konsertgjengere sier de så munningsild og skyting i mørket, fra høyt oppe i Mandalay-bygningen.



Dette vet vi om angrepet, gjerningsmannen, motivene og reaksjonene:



Angrepet

• Minst 58 mennesker ble drept og 515 skadet i et angrep mot publikum på en countryfestival i Las Vegas sent søndag kveld lokal tid.

• Politiet meldte først om skytingen kl. 22.38 søndag kveld lokal tid (mandag kl. 7.38).



• Angrepet skjedde i det berømte strøket The Strip, som går gjennom sentrum av Las Vegas. Det er her alle de store kasinoene ligger på rekke og rad.

• Et stort antall politibiler var raskt på stedet, og hele kvartalet ble avstengt. Øyenvitner sier de hørte skuddsalver i over fem minutter.



• Angrepet skjedde under en konsert med countryartisten Jason Aldean. Rundt 40.000 tilhørere på countryfestivalen Route 91 Harvest.



• To av de drepte var politibetjenter som var på konsert på fritiden.

Den mistenkte

• Den mistenkte er, ifølge politiet, Stephen Craig Paddock (64) fra Mesquite i Nevada. De mener han handlet alene. Det gikk tidlig rykter om at det var flere gjerningspersoner, men ifølge politiet er det ikke lenger noe som tyder på det.

• Paddock ble funnet død av politiet på et hotellrom i 32. etasje i Mandalay Bay Hotel and Casino, som ligger rett over gata for konsertarenaen på The Strip, hvor han skal ha oppholdt seg siden torsdag. Han tok trolig sitt eget liv. I en tidligere pressekonferanse sa sheriff i Las Vegas, Joe Lombardo, at hans tjenestepersoner hadde skutt Paddock, men har senere endret beskrivelsen av hendelsesforløpet.

• Røykvarsleren skal ha avslørt hvilket hotellrom skytingen kom fra.

• Stephen Paddocks bror, Eric Paddock, sier til Orlando-kanalen WOFL-Channel 35 at har er fullstendig forbauset over det som har skjedd. – Vi har overhodet ingen forklaring, sier Eric Paddock, broren til den mistenkte, ifølge Orlando Sentinel.

MISTENKT: Reporter Mark Lehman ved fjernsynsstasjonen News 6 i Orlando, Florida, sier til VG at Eric Paddock identifiserer sin bror Stephen på dette 15 år gamle bildet. Foto: PRIVAT



• Den mistenkte bodde i et hus i Sun City Mesquite, et bofellesskap for pensjonister. Han var også selv pensjonert, melder nyhetsbyrået AP. The Telegraph skriver at Paddocks har bodd i Mesquite siden juni 2016, og har tidligere holdt til i Texas og Florida.

Fakta om de blodigste skytemassakrene i USA de siste 25 år: * Las Vegas i Nevada 1. oktober 2017: Minst 58 mennesker ble drept og 515 ble såret da en mann skjøt mot publikum på en utendørskonsert fra 32. etasje i et hotell i Las Vegas. Motivet er ikke kjent. Gjerningsmannen, en 64 år gammel hvit, amerikansk pensjonist, tok ifølge politiet sitt eget liv. * Orlando i Florida, 12. juni 2016: 49 drepte på en nattklubb for homofile. Gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Han hadde på forhånd avgitt en erklæring om støtte til IS. * Blacksburg i Virginia, 16 april 2007: 32 drepte ved universitetet Virginia Tech. Gjerningsmannen, som var student der, tok sitt eget liv. * Sandy Hook i Connecticut, 14 desember 2012: 26 drepte på barneskolen. Blant de drepte var 20 barn som var seks og sju år gamle. Gjerningsmannen, som tidligere samme dag hadde drept sin egen mor, tok deretter sitt eget liv. * Killeen i Texas, 16. oktober 1991: 22 ble drept da en mann kjørte en bil gjennom veggen på en kafé, og deretter skjøt rundt seg. Gjerningsmannen tok deretter sitt eget liv. * San Bernardino i California, 2. desember 2015: 14 mennesker ble drept da et nygift radikalisert muslimsk par skjøt om seg i et juleselskap for ansatte på mannens arbeidsplass. Paret ble skutt og drept av politiet. * Fort Hood i Texas, 5. november 2009: En major og psykiater skyter 13 mennesker på militærbasen utenfor Kileen. Gjerningsmannen, som erklærte sin støtte til al-Qaida, blir dømt til døden og henrettet. * Binghamton i New York, 3. april 2009: En vietnamesisk innvandrer skyter 13 mennesker på et innvandrersenter før han tar livet av seg selv. * Washington, 16. september 2013: En mann skyter 12 på militærbasen Navy Yard. Gjerningsmannen blir skutt og drept av politiet. * Aurora i Colorado, 20. juli 2012: En maskert mann skyter 12 personer i en kino i under premieren på Batman-filmen «The Dark Knight Rises». Den 24 år gamle gjerningsmannen blir dømt til fengsel på livstid. * Littleton i Colorado, 20. april 1999: To væpnede elever dreper tolv andre elever og en lærer ved Columbine High School før de tar livet av seg.

• Paddock skal ha likt å reise inn til Las Vegas for å gamble og se på konserter, melder Washington Post. Offentlig informasjon viser at Paddock hadde pilotlisens og eide to fly. I tillegg skal han ha hatt jaktlisens fra Alaska.

• Hjemmet hans blitt ransaket av lokalt politi, som sier at Paddock ikke hadde noen kriminell fortid, ifølge avisen The Guardian. – Vi har ikke mye på Mr. Paddock. Han bor her i byen vår. Vi har ikke hatt noen juridisk kontakt med ham i fortiden, sier en talsmann for Mesquite-politiet, Quinn Averett.

Motivet

• Motivene for angrepet er enda ikke kjente. – Jeg kan ikke komme på innsiden av hodet til en psykopat på dette tidspunktet, sier Las Vegas-sheriff Lombardo i en pressekonferanse.

• FBI sa i en pressekonferanse at de ikke finner noen bevis for at IS står bak. – Vi har foreløpig slått fast at det ikke er forbindelser til noen internasjonal terroristgruppe, sier FBIs Las Vegas-sjef Aaron Rouse i denne sammenheng.



• Terrorgruppen IS hevder likevel å stå bak det dødelige angrepet. Ifølge deres såkalte nyhetsbyrå Amaq var den mistenkte skytteren deres «soldat». De hevder at mistenkte Stephen Paddock konverterte til islam for flere måneder, ifølge den amerikanske overvåkingsorganisasjonen SITE Intel Group.

• IS har ikke lagt fram noe som beviser at angriperen hadde tilknytning til dem.

Reaksjonene

• Under en pressekonferanse like før klokken 17.00 norsk tid, uttalte USAs president Donald Trump at han betegner angrepet som «ren ondskap». Han drar til Las Vegas onsdag for å besøke politiet og andre nødetater, samt overlevende.

• Trump skal også ha snakket med guvernøren av Nevada, ordføreren i Las Vegas og sheriff Lombardo om hendelsen.



• Ordfører i Las Vegas, Carolyn G. Goodman, sa under en pressekonferanse at gjerningsmannen var en «galning full av hat».



• Guvernør i Nevada, Brian Sandoval, sa følgende: – Vi er sinte. Vi sørger. Vi er forvirret. Folk har det vondt.



• Leder i Representantenes hus, Paul Ryan, har beordret at alle flagg på U.S. Capitol skal flagges på halv stang, og USAs justisminister Jeff Sessions har sagt at justisdepartementet lover å «gjøre alt i vår makt for å få rettferdighet», ifølge ABC News.

• En rekke artister har uttrykt sorg og forferdelse over skytingen.



• Aksjene til USAs to største våpenprodusenter, Sturm Ruger og American Outdoor Brands, steg henholdsvis 4 prosent og 5 prosent etter massakren, ifølge The Guardian. Slike økninger er vanlige, ettersom investorer satser på at frykt vil lede til økt våpensalg.