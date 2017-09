Dette møtte politiet i flomrammet Houston-hjem

Politiet i Houston fikk melding om en «inntrenger» i et oversvømt hjem. Ble møtt av en stor overraskelse.

Ingen i Houston forventet nok å returnere til et plettfritt hjem etter ekstremværet Harvey, som har tatt 47 menneskeliv og påført skader på rundt 90 000 hjem.



Brian Foster ble likevel så sjokkert av tilstanden hjemme i stua at han ringte politiet.

Se bilder: Slik er Texas før og etter ekstremværet

Fant kjempe-alligator under stuebordet

Han trodde at en inntrenger hadde tatt seg inn i hans flomrammede hus, men da politiet kom til stedet ble de møtt av et uvanlig syn.

Under stuebordet til Foster lå nemlig en 2,7 meter lang alligator.



– Politifolkene ble møtt av stor alligator som hadde kommet seg inn i det flom-rammede hjemmet, skriver politikontoret i Harris Country Precinct 4 på Facebook.



Alligator-eksperter fra Wildernex Wildlife Control kom til stedet innen 20 minutter, ifølge nyhetskanalen ABC13 Houston. En video på Twitter viser øyeblikket da alligatoren ble båret ut av huset på vei til sitt naturlige habitat.

To alligatorer svømte i hagen

Flere innbyggere i den Harvey-rammede delstaten Texas har fått alligatorer på uventet besøk i det siste.

I Missouri City, sørvest for Houston, filmet en kvinne to svømmende alligatorer like utenfor døren i den oversvømte bakgården.



Alligator-ekspert Chris Stephens oppfordrer folk til å forbli rolige, holde avstand og unngå selfier hvis de støter på en liknende «inntrenger».

– Flommen har revet alligatorene ut av dammer og elver. De måtte også evakuere, sier Stephens til Washington Post.