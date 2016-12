Dette er USAs neste utenriksminister

Rex Wayne Tillerson (64) ble i fjor kåret til verdens 25. mektigste mann. Som USAs utenriksminister vil han sitte veldig tett på det virkelige maktsentrum.

– Som utenriksminister er du nummer fire i rekken til presidentjobben. Det er en fremtredende posisjon i regjeringen, og en av de mektigste. Samtidig har presidenten flere han kan lytte til når det gjelder rådgiving for sin utenrikspolitikk, så han vil være avhengig av tillit hos Trump, sier USA-ekspert, førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda, Alf Tomas Tønnessen.

Det var magasinet Forbes som i 2015 kåret Tillerson til verdens 25. mektigste mann. Riktignok hadde han falt fem plasser fra året før, men han var fremdeles foran folk som Apple-sjef Tim Cook og mediemogul Rupert Murdoch på listen.

Øverst på maktlisten lå for øvrig Vladimir Putin, Rex Tillersons russiske kompis. Mer om det om litt.

Mitt Romney: – En ære å bli vurdert

Trump: Den amerikanske drømmen

Tillerson ble født en marsdag i 1953 i småbyen Wichita Falls i Texas. Etter hvert flyttet han til delstatshovedstaden Austin, hvor han utdannet seg til sivilingeniør. Samme år som han var ferdig med utdanningen, i 1975, startet han å jobbe for oljeselskapet Exxon. Der steg han i gradene, og 31 år senere ble han både styreformann og administrerende direktør i Exxon Mobil. Noe han har vært siden.

Han blir beskrevet som en konservativ, kjent for å lære raskt og å være en bestemt leder.

– Rex Tillersons karriere er virkeliggjøringen av den amerikanske drømmen. Gjennom hardt arbeid, og dedikerte og smarte avtaler, steg Rex i gradene til han ble toppsjef, uttalte Donald Trump tirsdag, da han kunngjorde sitt valg av utenriksminister.

Les også: Trump har bedt Obama om råd til utnevnelser: – Jeg liker ham virkelig

SNART PRESIDENT: Donald Trump tar over presidentjobben i USA 20. januar. Foto: Saul Loeb , AFP

På Twitter skriver også Trump at det han liker best med sin kandidat er at han har lang erfaring fra forhandlinger med utenlandske regjeringer. Likevel har han aldri hatt diplomatiske forhandlinger med andre land, bare forretningsmessige.

Selv uttaler Tillerson at han som utenriksminister vil styrke USAs allianser og fremme landets styrke, sikkerhet og uavhengighet.

Putin-venn

Som sjef for verdens største oljeselskap har Tillerson markert seg som en som en kritiker av sanksjonene USA har mot Russland, som følge av annekteringen av Krim-halvøya. Å få sanksjonene opphevet vil være en fordel for Exxon Mobil, som har milliardkontrakter på gang i Russland. Men de slår først inn dersom sanksjonene forsvinner.

Tillerson og Putin har møttes ved flere anledninger, og ifølge en talsmann for Putin blir Tillerson sett på som en person som «gjennomfører sine plikter på en høyst profesjonell måte».

Les også: Frykter at Trump-regjeringen blir for militær

I 2013 ble Rex Tillerson tildelt den russiske vennskapsmedaljen av president Vladimir Putin. De to har kjent hverandre siden Tillerson representerte Exxon og senere Exxon Mobil i Russland mens Boris Jeltsin var president på 1990-tallet.

Tillerson har selv sagt at han og russiske myndigheter har gjensidig respekt for hverandre, og at de kan stole på at deres ord til hverandre betyr noe.

Samtidig som Tillerson blir nominert pågår en debatt i USA om hvorvidt man skal granske om Russland forsøkte å påvirke det amerikanske presidentvalget.

Må godkjennes

Om han faktisk får jobben knyttes det likevel spenning rundt nettopp på grunn av hans tette Russland-bånd. Trumps ministervalg må nemlig godkjennes av Senatet.

– Både John McCain og Marco Rubio har sagt de skeptiske, så han må overbevise i høringsrunden for å bli godkjent. Det er langt ifra sikkert at det skjer, sier Tønnessen.

Også Lindsey Graham og James Lankford er republikanske senatorer som har uttalt seg skeptisk de siste dagene. Dersom alle demokratene stemmer mot Tillerson, holder det at tre av Republikanerne gjør det samme for å hindre ham i å få jobben.

Lest denne? Dette vil Trump gjøre de 100 første dagene

MØTTES: Vladimir Putin og Rex Tillerson har møttes flere ganger. Her fra et møte i Russland i 2012, mens Putin var stasminister i Russland. Foto: Sputnik , Reuters

Det kan likevel være nok at Rubio, som er den eneste av de fire som sitter i Utenrikskomiteen, sier nei. Gjør han det, sammen med alle demokratene i komiteen, vil ikke Tillersons kandidatur en gang komme til avstemming i Senatet. Da er det nemlig flertall i komiteen for å hindre dette.

Speideren

I dag bor firebarnsfaren sammen med kona Renda St. Clair, i Irving, en forstad til Dallas, kjent for mange nordmenn som en oljeby gjennom TV-serien med samme navn.

Privat har texaneren også vært sterkt engasjert i speiderbevegelsen. Nesten hele livet har Tillerson vært aktiv, og fra 2010 til 2012 hadde han tittelen President of the Boy Scouts of America, som er den høyeste ikke-administrative posisjonen man kan ha i organisasjonen.

Les også: VG-tegning av Trump går viralt

Han var blant annet med å kjempe for en opphevelse av forbudet mot at homofile ungdommer kunne være medlem av speideren.

Som leder for Exxon Mobil har han, i motsetning til Donald Trump, uttrykt sin støtte til klimaavtalen i Paris. Han har samtidig uttalt at verden er avhengig av fossilt brennstoff i lang tid fremover.

UTENRIKSMINISTER: Børge Brende (H). Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Brende gratulerer



Det skal ha vært George W. Bush’ tidligere forsvarsminister Robert Gates som først foreslo Rex Tillerson til jobben. Også Bush’ tidligere utenriksminister Condoleezza Rice skal tidlig ha snakket varmt om ham til Trump.

– Jeg vil gratulere Rex Tillerson så mye med nominasjonen som ny amerikansk utenriksminister. Jeg ser frem til et nært og godt samarbeid med Tillerson, sier utenriksminster Børge Brende.

Departementet ønsker ikke å kommentere om Tillerson er en kandidat norske myndigheter har et tettere forhold til, med tanke på hans bakgrunn i oljeindustrien, enn andre kandidater som har vært aktuelle.

De ønsker heller ikke å si noe annet om deres syn på valget av ExxonMobil-sjefen.

Kilder: Forbes, NTB, New York Times, Washington Post, Reuters og Wikipedia.