Dette er russerne som får represalier fra USA

NEW YORK (VG) Etterretningstjenester, toppoffiserer, teknologiselskaper og hackere – her er oversikten over de som får smake USAs ris.

Torsdag ble det kjent at USAs president Barack Obama har satt igang en rekke tiltak for å straffe Russland etter at de angivelig skal ha stått bak hackeangrep i forbindelse med presidentvalget.

Blant tiltakene er utvisningen av 35 russiske diplomater, som er erklæart «persona non grata» og har fått 72 timer på å forlate landet sammen med familiene sine.

I et ledd av tiltakene har Obama tatt i bruk en ny forskrift, en såkalt «executive order» fra april i fjor om hvordan USA kan reagere på cybertrusler.

To russiske etterretningsselskaper, tre russiske selskaper som har levert materiale til et av disse etterretningsselskapene, samt flere russiske statsborgere står nå på USAs sanksjonsliste.

Navngir selskaper

De to etterretningsselskapene som rammes er Russlands etterretningsbyrå Glavnoe Razvedyvatel’noe Upravlenie (GRU) og den russiske sikkerhetstjenesten Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti (FSB).

I en pressemelding fra Det hvite hus heter det at USA mener at GRU stod bak innblandingen i det amerikanske presidentvalget i høst ved å «bruke etterretningsoffiserer og ulike tekniske verktøy».

USA mener at FSB bisto GRU i dette arbeidet.

I tillegg ilegger USA sanksjoner overfor disse tre russiske selskapene:

• STLC, Ltd. Special Technology Center i St. Petersburg som USA mener bisto GRU med signaletterretning.



• Zorsecurity i Moskva som USA mener fremskaffet GRU teknisk

provided the GRU with technical research and development; and



• Professional Association of Designers of Data Processing Systems (ANO PO KSI) som USA anklager å ha gitt spesialisert opplæring til GRU.

Toppoffiserer på listen



Fra GRU er fire toppoffiserer navngitt på USAs sanksjonsliste:

• Igor Valentinovich Korobov.

• Sergey Aleksandrovich Gizunov.



• Igor Olegovich Kostyukov,



• Vladimir Stepanovich Alexseyev.

ETTERSØKT AV FBI: Den lativiske hackeren Alexsey Belan er nå også på saksjonslisten til det amerikanske finansdepartementet. Foto: FBI

Samtidig har det amerikanske finansdepartementet satt to hackere på sanksjonslisten: Evgeniy Mikhailovich Bogachev fra Russland og Aleksey Alekseyevich Belan fra Latvia.

PÅ SANKSJONSLISTEN: Evgeniy Mikhailovich Bogachev fra Russland Foto: FBI

Begge er tidligere er ettersøkt av FBI for hacking av amerikanske selskap, finansinstitusjoner, universiteter og offentlige etater.

Det kommer imidlertid ikke frem om amerikanske myndigheter knytter disse to til hackerangrepene.

I pressemeldingen fra Obama kommer det også frem at det amerikanske utenriksdepartementet kommer til å stenge to russiske bygningskomplekser i Maryland og i New York som brukes av russisk etterretningspersonell.

Ikke nok med det – Obama har sagt at disse tiltakene bare er begynnelsen på straffen de vil påføre Russland.