Det hvite hus: Trump betalte 38 millioner dollar i skatt

USAs president Donald Trump tjente 150 millioner dollar i 2005, og betalte 38 millioner dollar i skatt. Opplysningene ble offentliggjort for å komme en TV-reportasje i forkjøpet.

Trumps motvilje vil å offentliggjøre hvor mye han har betalt i skatt var et gjentakende diskusjonstema under den amerikanske valgkampen.

Nå blir likevel noe informasjon rundt dette kjent. Natt til onsdag norsk tid twitret Rachel Maddow, leder for «The Rachel Maddow Show» på MSNBC, at de hadde fått tak i Trumps selvangivelse.

– BREAKING. Vi har Trumps selvangivelse. I kveld, 9pm. ET. MSNBC. (Seriøst), skriver Maddow på Twitter.

I en senere tweet presiserte Maddow at avsløringene dreide seg om informasjon fra Trumps selvangivelse fra 2005.

– Helt ulovlig



Kort tid før programmet gikk på luften, gikk Det hvite hus selv ut med en uttalelse der noe informasjon om Trumps økonomi i 2005 ble offentliggjort.

– Du vet du er desperat etter seere når du er villig til å bryte loven for å få ut en historie om to sider av en mer enn ti år gammel selvangivelse, heter det i uttalelsen.

Videre ble det oppgitt at Trump tjente mer enn 150 millioner dollar i 2005, noe som tilsvarer nærmere 1,3 milliarder norske kroner. Det ble også opplyst at han betalte 38 millioner dollar i skatt det året.

Ifølge selvangivelsen som ble publisert på MSNBC betalte Trump og kona Melania 5,3 millioner dollar i vanlig føderal inntektsskatt. I tillegg skal de ha betalt 31 millioner dollar i såkalt alternativ minimumsskatt.

Dette er en skatt som Trump har ønsket å fjerne.

– Før han ble valg til president, var Trump en av de mest suksessfulle businessmennene i verden. Overfor sine selskaper, sin familie og sine ansatte hadde han et ansvar for å ikke betale mer skatt enn han trengte, skriver Det hvite hus i sin uttalelse.

I uttalelsen heter det også at det er «totalt ulovlig» å stjele og offentliggjøre selvangivelser.

– De uærlige mediene kan fortsette å gjøre dette til en del av sin agenda, mens presidenten vil fokusere på sin. Den inkluderer en skattereform som alle amerikanske borgere vil nyte godt av.

I programmet svarer Maddow på anklagen.

– Vi har rett til å publisere disse opplysningene, sier hun.

Avsløring i NY Times



Det er ikke et krav om at presidentkandidater må gi offentligheten innsyn i selvangivelsen, men ifølge New York Times har alle de største partikandidatene gjort dette de siste fire tiårene.

I oktober i fjor skrev New York Times en artikkel der det ble hevdet at Trump kan ha unngått å betale inntektsskatt i 18 år, etter et enormt økonomisk tap i 1995.

Det var den prisvinnende gravejournalisten David Cay Johnston som fikk tak i selvangivelsen som ble offentliggjort å MSNBC. Han skal ha fått den tilsendt i posten, og selv antar han at den er lekket fra noen i Trumps administrasjon, eller av Donald Trump selv.