Det hvite hus raser mot kjennelse om innreiseforbudet

Justisdepartementet vil «så snart som mulig» be om at kjennelsen som får imot Donald Trumps innreiseforbud, settes til side.

Kjennelsen fra en dommer i delstaten Washington er «skandaløs», het det i en uttalelse fra Det hvite hus. Kort tid etterpå kom en nærmest identisk pressemelding der ordet «skandaløs» var utelatt.

Uansett er det vanskelig å mistforstå pressetalsmann Sean Spicer, som understreker at de mener presidentordren er «lovlig og hensiktsmessig». Spicer sier justisdepartementet «så snart som mulig» vil be om at at kjennelsen settes til side inntil videre.

Advokater som representerer den føderale regjeringen, mener dessuten ikke at retten har myndighet til å motstride seg presidentordren. De sier Kongressen har gitt presidenten myndighet i saker som gjelder rikets sikkerhet og innreise for innvandrere.

Departementet for innenlands sikkerhet har foreløpig ikke kommentert kjennelsen, men skal sammen med justisdepartementet vurdere hva avgjørelsen innebærer og hva som blir neste skritt i prosessen.

En føderal dommer i Washington utstedte fredag en landsomfattende midlertidig forføyning mot innreiseforbudet. Blokkeringen av Trumps ordre er det seneste i en rekke juridiske tilbakeslag.

–Dette setter en stopp for presidentordren umiddelbart. Kjennelsen viser lovens kraft og at alle kan stilles til ansvar, inkludert presidenten i USA, sier justisminister Bob Ferguson i delstaten Washington.

En anonym kilde i et flyselskap sier til Reuters at de har fått beskjed fra myndighetene om at personer med gyldig visum skal slippes om bord.

Kilde: NTB/VG