Derfor er valget av ny høyesterettsdommer viktig

Sammensetningen av USAs Høyesterett har flere ganger endret hele det amerikanske samfunnet.

Mens en norsk høyeresttsutnevnelse er som et lokalderby i Østfold, følges de amerikanske utnevnelsene som en Champions League-finale.

– Det er veldig, veldig viktig. Det er Høyesterett som tolker grunnloven, de har makten til å erklære noe for ulovlig. Det kan endre hele samfunnet, sier professor Jennifer Leigh Bailey ved NTNU.

I likhet med mange andre har hun fulgt prosessen tett, og var spent svært spent da VG snakket med henne før det i natt ble klart at Trump hadde valgt Neil Gorsuch.

Les også: Trump kan nominere tidligere taxisjåfør

– Vil endre balansen



Det åpne setet i Høyesterett var fulgt med ekstra stor spenning denne gangen, fordi de åtte som sitter der i dag er delt på midten.

– Den som blir valgt, kan sitte frem til man dør. Det er en balanse, der fire er valgt av demokratiske presidenter og fire av republikanske presidenter. Den niende, som utnevnes nå, vil endre dette, sier Bailey.

I tillegg begynner flere av dommerne å bli gamle, ikke minst liberale Ruth Bader Ginsburg (83).

USA-EKSPERT: Professor Jennifer Leigh Bailey, ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Foto: Therese Lee Støver , NTNU

– Obama fikk ikke gjennom sin ganske spiselige kandidat, nå kan Trump kanskje få utnevne to, sier Bailey.

Enkelte presidenter, som Franklin D. Roosevelt, formet amerikansk politikk i mange tiår som følge av sine utnevnelser.

Bakgrunn: Høyesterettsdommerens plutselige død

Store samfunnsendringer

Sammensetningen i Høyesterett har vært gjenstand for voldsomme politiske konflikter opp gjennom årene, og med de ulike balansene har det kommet store endringer for det amerikanske samfunnet.

– Du har avgjørelser som Brown v. Board of education, som endret hele det politiske landskapet, sier Bailey.

Hun mener det er fullt mulig at helt sentrale avgjørelser kan bli endret som følge av ny sammensetning. For eksempel dommen fra 1973 som legaliserte abort.

– Ja, det er helt mulig. Det står ikke noe eksplisitt i grunnloven at man har rett til privatliv, som denne dommen hviler på. Det er så mye som avhenger av hvordan man tolket grunnloven, sier professoren.

Les også: VG mener: Trumps abort-straff





De viktigste avgjørelsene



Her er en oversikt over noen av de viktigste høyesterettsavgjørelsene som har formet det amerikanske samfunnet:

Marbury v. Madison, 1803 (stemmegivning: 4-0)

En av de viktigste tidlige avgjørelsene, som dro opp grensene mellom Høyesterett og den utøvende makt. Dommen slår fast at domstolen har rett til å prøve om bestemmelser eller avgjørelser er i strid med grunnloven, den såkalte prøvingsretten.

McCulloch v. Maryland, 1819 (stemmegivning: 7-0)

Nok en grensesettende avgjørelse, som noe forenklet slo fast at føderale lover veier tyngre enn lover som er vedtatt av delstatene.



Plessy v. Ferguson, 1896 (stemmegivning: (7-1)

HISTORISK: Thurgood Marshall ble den første afroamerikanske høyesterettsdommeren, da Lyndon B. Johnson nominerte ham i 1967. Foto: , AP

En avgjørelse som slo fast at raseskille ikke var i strid med grunnloven. Dommen gjorde at sørstatene fortsatt kunne gjennomføre den såkalte Jim Crow-politikken, «adskilte, men likestilte». Det medførte blant annet egne skoler, toaletter også videre.

Korematsu v. United States, 1944 (stemmegivning: 6-3)

Da president Franklin D. Roosevelt internerte amerikanere med japansk bakgrunn i egne leire i 1942, gikk saken til Høyesterett, som støttet presidenten. Avgjørelsen både var og er svært omstridt.

Brown v. Board of Education, 1954 (stemmegivning: 9-0)

En banebrytende dom som formelt opphevet raseskillet i det amerikanske skolesystemet. Dommen var enormt viktig for den voksende borgerrettighetsbevegelsen.



Miranda v. Arizona, 1966 (stemmegivning: 5-4)

En dom som har formet både amerikansk rettsvesen og utallige krimserier. Den slår fast at en mistenkt har rett til å få opplest rettighetene sine før man avhøres. Altså:



You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to speak to an attorney and to have an attorney present during any questioning. If you cannot afford a lawyer, one will be provided for you at government expense.

Loving v. Virginia, 1967 (stemmegivning: 9-0)

EXIT: Høyesterettsavgjørelsen fra 1974 gjorde at Richard Nixon fratrådte som president etter bare noen uker. Foto: , AP Photo

Nok en viktig dom for borgerrettighetsbevegelsen, som opphevet forbud mot ekteskap mellom personer av forskjellig rase. Mildred Loving, som var afroamerikaner, og ektemannen Richard Loving var blitt dømt til ett års fengsel i Virginia. Høyesterett slo fast at delstatslover som forbød «blandingsekteskap» stred mot grunnloven.

Roe v. Wade, 1973 (stemmegivning: 7-2)

Denne dommen fra 1973 er fortsatt et av de mest brennbare temaene i amerikansk politikk. I praksis legaliserte avgjørelsen abort i USA, da en voldtatt kvinne saksøkte delstaten Texas etter å ha blitt nektet abort.



United States v. Nixon, 1974 (stemmegivning: 8-0)



Rent praktisk sa Høyesterett at Richard Nixon ikke kunne bruke såkalt presidentembedets utøvende makt til å holde tilbake bevis i en straffesak. Dommen regnes som svært viktig for å innskrenke presidentens makt.