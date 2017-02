Denne avtalen gjorde Trump rasende

«Tidenes verste avtale», sier Trump om avtalen mellom Obama og australske-Turnbull.

Trump skal ha blitt sint og avbrutt en telefonsamtale med den australske statsministeren Malcolm Turnbull, da Turnbull ønsket å få bekreftet avtalen om at USA skal ta imot 1250 australske asylsøkere.

Dette skal ikke ha falt i god jord hos Trump, som ifølge Washington Post kalte det hele for «tidenes verste avtale». Han varslet i en twittermelding natt til torsdag natt tid at han vil se på denne avtale nmed nye øyne.

Avtalen ble inngått med Turnbull av Obama-administrasjonen i november, noen få dager etter at Trump var blitt valgt til ny president ,og omfatter at USA skal ta i mot 1250 asylsøkere som bor i australske mottak på Nauru og Papua New Guineas Manus i Stillehavet.

En «en-gangs avtale»

Bare de asylsøkerne i som var i mottakene ved inngåelse av avtalen ville bli overført, og Turnbull har sagt at det var en «en-gangs avtale som ikke vil bli gjentatt», ifølge CNN.

I august ble forholdene i de lukkede leirene avslørt gjennom lekkasjer av en rekke rapporter som viser blant annet at barn syr igjen sin egen munn.

Overflyttingen til USA skal etter avtalen administreres av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

80 prosent «rettmessige asylsøkere»

Ifølge offisielle statistikker har 80 prosent av asylsøkerne i leirene som har blitt vurdert blitt vurdert som rettmessige asylsøkere.

De fleste asylsøkerne på øyene kommer fra Midtøsten og Sør-Asia, og faller dermed inn under Trumps innreiseforbud, som han innførte gjennom sin omstridte presidentordre fredag forrige uke.

Trump har møtt store protester og kritikk fra flere land og verdensledere etter at han stengte døren for statsborgere fra en rekke muslimske land. Også Obama har langet ut mot Trumps innreiseforbud, noe som vakte oppsikt fordi det er svært sjelden en avgått president offentlig kritiserer sin etterfølger, selv om de kommer fra ulike partier.