Den pensjonerte regnskapsføreren Stephen Paddock (64) mistenkt for massedrapet

Det er et mysterium hvorfor den pensjonerte regnskapsføreren Stephen Paddock (64), med rent rulleblad, skal ha drept minst 58 mennesker.

64 år gamle Stephen Paddock tok trolig sitt eget liv før han ble funnet av politiet på et hotellrom i 32. etasje på Mandalay Bay i Las Vegas. Minst 58 mennesker ble drept, og 515 skadet i skytingen. Paddock er utpekt som gjerningsperson, og skal ha bodd på hotellrommet siden 28. september.

Ifølge nyhetsbyrået AP bodde den Paddock i et hus med tre soverom i Sun City Mesquite, et bofellesskap for pensjonister. Han var selv pensjonert regnskapsfører. The Telegraph skriver at Paddocks har bodd i Mesquite siden juni 2016, og har tidligere holdt til i Texas og i Florida.

Stephen Paddocks bror, Eric Paddoc, sier til Orlando-kanalen WOFL-Channel 35 at har er fullstendig forbauset over det som har skjedd. Han forteller at han sist snakket med sin bror etter orkanen «Irma».

Broren: – Noe skjedde, han klikket

– Vi har overhodet ingen forklaring. Jeg kan ikke forestille meg hvorfor han skulle gjøre noe slikt. Hvis dere i pressen finner ut noe, gi oss beskjed! Jeg fatter ingenting, sier Eric Paddock, ifølge Orlando Sentinel.

– Han er bare en fyr. Noe skjedde, han klikket, sier broren til Daily Mail.

Washington Post melder at den mistenkte 64-åringen skal ha likt å reise inn til Las Vegas for å gamble og se på konserter. Offentlig informasjon viser at Paddocks hadde pilotlisens, og eide to fly. I tillegg skal han ha hatt jaktlisens fra Alaska.

Ifølge avisen The Guardian, har hjemmet hans nå blitt ransaket av lokalt politi, som sier at Paddock ikke hadde noen kriminell fortid.

– Vi har ikke mye på Mr. Paddock. Han bor her i byen vår. Vi har ikke hatt noen juridisk kontakt med ham i fortiden, sier en talsmann for Mesquite-politiet, Quinn Averett.

FBI avviser IS-påstander

Ifølge dem har det ikke vært noen form for kontakt med Paddock - hverken arrestasjoner, trafikkproblemer eller andre former for kontakt.

Tidligere i dag hevet terrorgruppen IS å ha stått bak det dødelige angrepet. Ifølge deres såkalte nyhetsbyrå Amaq var den mistenkte skytteren deres «soldat». De hevder at mistenkte Stephen Paddock konverterte til islam for flere måneder, ifølge den amerikanske overvåkningsorganisasjonen SITE Intel Group.

FBI avviser disse påstandene i en pressekonferanse.



– Vi har foreløpig slått fast at det ikke er forbindelser til noen internasjonal terroristgruppe, sier FBIs Las Vegas-sjef Aaron Rouse.

Terrorgruppen har ikke lagt fram noe som beviser at angriperen hadde tilknytning til dem, og amerikanske myndigheter har foreløpig heller ingen indikasjoner på dette.

Endret hendelsesforløpet

I en tidligere pressekonferanse sa sheriff i Las Vegas, Joe Lombardo, at hans tjenestepersoner hadde skutt mistenkte Stephen Paddock, men har nå endret beskrivelsen av hendelsesforløpet.

Ved 22.30-tiden søndag, lokal tid, ble musikken overdøvet av lange, sammenhengende skuddsalver. Konserten stoppet opp, og folk brøt ut i panikk.

Det gikk tidlig rykter om at det var flere gjerningspersoner, men ifølge politiet er det ikke lenger noe som tyder på det. Politiet søkte blant annet etter en kvinnelig kompanjong, men har nå konkludert med at hun trolig ikke har vært involvert.

Politiet har funnet minst ti våpen på Paddocks hotellrom, og angivelig var drapsvåpenet et automatvåpen. Sheriff Lombardo sier på pressekonferansen at de ikke har funnet noe som kan antyde motivet bak handlingen.

Politiet søkte også etter to biler i forbindelse med skytingen, som de har funnet. De ber dessuten vitner som har filmet deler av skytingen, eller har annen informasjon om hendelsen, om å ta kontakt.

