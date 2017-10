LAS VEGAS (VG) Danny Vermontes rømte fra skuddsalvene med kjæresten i armene. Med blikket høyt og fokus på å komme seg unna, prøvde han å unngå å se på de døde menneskene rundt ham.

– Jeg klarte ikke ta innover meg hva som skjedde. Rundt meg på alle kanter lå det døde mennesker, og det løp mennesker rundt meg med kulehull i kroppen. Det var som i en skrekkfilm, sier Vermontes til VG.

VG møter ham og kjæresten Michelle Prieto på «stripa» i Las Vegas mandag morgen lokal tid. For bare timer siden var de på den kjente festivalen Route 91 Harvest, koste seg og hørte på musikk. Alt endret seg brått da en rekke skudd ble avfyrt fra hotellet Mandalay Bay.

– Plutselig hørte vi kraftige smell. Vi trodde det var fyrverkeri, men så stoppet musikken og lyset kom på. Det ble totalt kaos, sier Danny.

Oversikt: Slik skjedde massedrapene

Kjæresten Michelle klarer ikke snakke. Rundt oss står det flere som henne. De holder rundt hverandre, klemmer og gråter i stillhet. Noen har kommet for å vise respekt, andre var selv vitne til den grufulle hendelsen.

Det var midt under konserten til den populære countrystjernen Jason Aldean at skytingen startet. Skuddene kom fra 32. etasje på Mandalay Bay Hotel, som ligger midt på The Strip i Las Vegas. Minst 58 mennesker er drept, over 515 skadet. Hendelsen er den dødeligste masseskytingen i moderne amerikansk historie.

Er du i Las Vegas og ble vitne til hendelsen? Ta kontakt med VGs journalister her!

– Han skjøt vilt rundt seg

Amerikanske Stephen Paddock (64) er utpekt som gjerningsmann. Han skal ha ødelagt vinduet på hotellrommet sitt og skutt mot publikum, som sto foran en scenen på andre siden av motorveien – mange titalls meter unna Mandalay Bay i luftlinje. Ifølge offisielle myndigheter hadde 64-åringen 19 skytevåpen og nok ammunisjon til å drepe flere hundre mennesker på hotellrommet.

Paddock ble funnet død på hotellrommet sitt kort tid etter hendelsen. Mandag morgen minner ett gapende hull i den ellers plettfri hotellfasaden om gårsdagens hendelse.

– Jeg hørte lyden av skuddsalver, så røyken og gnisten som oppstår når noen avfyrer et kraftig våpen fra vinduet der oppe, sier Danny, og peker på det knuste vinduet.

– Han skjøt vilt rundt seg, mens folk løp i alle kanter. Jeg fikk panikk og klarte ikke tenke annet enn at jeg måtte komme meg unna. Jeg løp med Michelle over skulderen og prøvde å ikke se ned, sier han.

Gjestene på de berørte hotellene ble samlet i konferanserom og på Casinoer, men ingen spilt. Den ellers livlige stripa var som en spøkelsesby, forteller Danny. Musikken ble erstattet av sirener og rop fra mennesker som lette etter sine kjære.

Les også: Dette er gjerningsmannen

– Jeg har mistet noen av mine beste venner

En kvinne VG snakker med utenfor Mandalay Bay har venner som ble drept i angrepet. Hun vil ikke la seg navngi, av respekt for dem.

– Jeg har mistet noen av mine beste venner, og har flere kjente på sykehus. Jeg har ikke sovet, skjelver i hele kroppen og vil bare bort herfra, sier hun.

Kvinnen forteller at hun mistet oversikt da skytingen oppsto og kom bort fra vennene i et forsøk på å komme seg unna. Først da kaoset la seg, forsto hun at flere av dem var døde.

– Jeg har aldri opplevd noe så forferdelig. Jeg vet ikke om jeg noen gang vil komme over dette, sier hun.

Bli oppdatert: Dette vet vi om Las Vegas-massakren

Vitne: – Hørtes ut som ett kraftig våpen

Også Larry Natts og konen ble vitne til hendelsen. Paret sto utenfor Mandalay Bay og hadde utsikt mot hotellvinduet Stephen Paddock skjøt fra.

– Det var mørkt, så jeg kunne ikke se tydelig, men jeg så en person i vinduet og hørte lyden av skudd. Det hørtes ut som et kraftig våpen, for skuddene kom tett i tett, sier han.

Som mange andre vi snakker med velger han å forbli i Las Vegas på tross av det som har skjedd.

– Jeg vil ikke la denne gjerningsmannen ødelegge ferien vår. Da vinner han, og det vil jeg ikke.

Hører mange skudd: Konserten avbrytes