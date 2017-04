CNN: USA har sluppet tidenes største konvensjonelle bombe over Afghanistan

USA har sluppet «alle bombers mor» mot IS-mål i Afghanistan.

USA har sluppet tidenes største bombe, med unntak av atombomber, over Afghanistan, melder CNN.

Mediehuset viser til fire kilder med direkte kjennskap til bomben. Det er snakk om en bombe av typen GBU-43/B, med kallenavnet MOAB. En forkortelse for «Mother of all bombs», eller «alle bombers mor» på norsk.

Bomben veier 21.600 pund, og styres med GPS. Den ble sluppet fra et fly av typen MC-130 mot IS-mål i Afghanistan.

IS har fått fotfeste i provinsen Nangarhar, som ligger øst for Kabul. UDI endret nylig sin sikkerhetsvurdering av denne provinsen, så ingen asylsøkere kan sendes tilbake dit. Den er en av to provinser i Afghanistan som regnes som utrygge.

Reuters melder at det er første gang en slik bombe er brukt i kamp.

Målet for bomben er IS-tuneller og personell i Achin-distriktet i Nangarhar-provinsen.