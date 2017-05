CNN: Sessions holdt Russland-møter skjult i viktig søknad

USAs justisminister Jeff Sessions unnlot å nevne sine møter med russiske myndigheter da han søkte sikkerhetsklarering.

Det opplyser det amerikanske justisdepartementet til CNN.

I søknadsskjemaet ble Sessions bedt om å oppgi enhver kontakt han eller hans familie har hatt med utenlandske myndigheter eller deres representanter de siste syv årene, ifølge CNN.

Sessions, som møtte Russlands USA-ambassadør Sergey Kislyak ved minst to anledninger i fjor, valgte altså å unnlate disse opplysningene.

Etter det CNN erfarer, var det en ansatt i FBI som fortalte Sessions at han ikke trengte å oppgi et visst utvalg av møtene han deltok på under sin tid som senator i Alabama. FBI har ikke ønsket å kommentere disse opplysningene.

Mark Zaid, ekspert på nasjonal sikkerhetsjus i USA, sier til CNN at ethvert medlem av Kongressen bør oppgi alle sine møter med utenlanske myndigheter, inkludert de som er gjennomførtpå vegne av den amerikanske stat.

Nyheten kommer kort tid etter det ble kjent at Trumps rådgiver og svigersønn Jared Kushner og tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn begge har holdt tilbake informasjon i sine søknader om sikkerhetsklarering.

Da Flynn søkte om sikkerhetsklarering i februar 2016 skal han ha sagt at han ikke hadde hatt noen inntekt fra utenlandske selskaper, og at han ikke hadde mer enn ubetydelig kontakt med utenlandske borgere.

To måneder tidligere deltok imidlertid Flynn på et arrangement for den russiske TV-kanalen RT i Moskva, et oppdrag han fikk betalt for. Under arrangementet satt Flynn ved siden av Russlands president Vladimir Putin, ifølge den amerikanske storavisen.

Flere politikere har tidligere reist spørsmål rundt Sessions møter med russiske myndigheter i perioden da han spilte en avgjørende rolle i Trumps valgkampanje. Møtene røpte Sessions like etter at de ble avslørt i Washington Post, skriver CNN.