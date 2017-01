CNN: Mistenkt Florida-skytter hørte stemmer – kontaktet FBI

Mannen som er pågrepet for skytingen i Fort Lauderdale, oppsøkte FBI i november og hevdet regjeringen kontrollerte tankene hans og tvang ham til å se på IS-videoer.

Myndighetene har identifisert den pågrepne som 26 år gamle Esteban Santiago, en tidligere soldat, som blant annet har tjenestegjort i Irak. Ifølge CNN skal Santiago ha dukket opp på det føderale politiets kontor i Anchorage i Alaska. Der skal han ha fortalt FBI at han hørte stemmer som ba ham slutte seg til ekstremistgruppen IS.

Broren til den pågrepne mannen sier 26-åringen fikk behandling for mentale helseproblemer mens han bodde i Alaska.

Pågrepet uskadet

26-åringen ble pågrepet fredag etter at fem personer ble drept og åtte såret på flyplassen i Fort Lauderdale i Florida. Mannen skal være fysisk uskadet, og politiet sier de ikke løsnet skudd under pågripelsen.

Skytteren hadde våpenet i sin innsjekkede bagasje, og etter å ha hentet denne på bagasjebåndet, skal han ha gått inn på et toalett for å lade. Da han kom ut, begynte han å skyte.

Ofrene ser ut til å ha vært vilkårlig valgt. Da han gikk tom for ammunisjon, skal skytterne ha lagt fra seg våpenet og lagt seg ned med armene og beina ut til siden.

– Vi kjenner foreløpig ikke motivet hans. Dette kan være en person som er mentalt forstyrret, eller det kan ha vært noen med et langt mørkere motiv, nemlig terror, sier Florida-senator Bill Nelson. 26-åringen sitter i avhør fredag kveld. Politiet sier at alt så langt tyder på at han handlet alene.

Kjæreste ringte

Bryan Santiago sier brorens kjæreste ringte familien for et par måneder siden og gjorde dem oppmerksom på situasjonen med mentale helseproblemer. Han sier han ikke sier hva broren Esteban, som er mistenkt for å ha drept fem mennesker på flyplassen i Fort Lauderdale, ble behandlet for. 26-åringen ønsket ikke å diskutere dette på telefonen.

Broren til den mistenkte sier den antatte gjerningsmannen ble født i New Jersey, men flyttet til Puerto Rico da han var to år gammel. Der vokste han opp, og han tjenestegjorde i nasjonalgarden, inkludert et år i Irak. Han skal også ha tjenestegjort i en annen delstat før han flyttet til Alaska

En talskvinne i forsvaret sier Esteban Santiago ble dimittert fra nasjonalgarden i Alaska i august i fjor fordi hans ytelse ikke var tilfredsstillende. Han vervet seg til nasjonalgarden i delstaten i 2014, opplyser oberstløytnant Candis Olmstead, som ikke kommer med noen nærmere opplysninger om dimitteringen.