CNN-anker hevder Trump prøvde å kysse venninnen

Da CNN-vertens venninne hørte om den lekkede videoen av Donald Trump, skal hun ha blitt minnet på sin egen opplevelse med presidentkandidaten.

På CNN fredag kveld amerikansk tid snakket nyhetsanker Erin Burnett om en episode hennes venninne opplevde med Donald Trump i 2010, skriver The Hill.

Episoden kom opp som et tema under et innslag om videoen som er lekket av Washington Post, der Donald Trump snakker nedlatende og seksualiserende om kvinner.

Den lekkede videoen, som er fra 2005, inneholder et opptak der Trump, rett før han skal møte en kvinnelig skuespiller, sier:

– Jeg bør ta noen Tic Tacs i tilfelle jeg begynner å kysse henne.

I tillegg kom han med flere andre uttalelser som har fått flere til å se rødt - inkludert representanter fra hans eget parti:

– Jeg blir automatisk tiltrukket av vakre kvinner. Jeg begynner bare å kysse dem. De er som magneter. Og når du er kjendis, kan du gjøre hva du vil med dem. Grip dem i skrittet. Du kan gjøre hva som helst, fortsetter Trump.

Artikkelen fortsetter under videoen

Sterke reaksjoner: Partikolleger ber Trump trekke seg

– Jeg ble skremt

Da Burnetts venninne hørte om videoen, klarte hun bare tenke på hva Trump gjorde da hun møtte ham i 2010, sier CNN-ankeret.

Venninnen hadde lagt merke til kommentaren om mintpastillene Tic Tac.

– Trump tok en Tic Tac, og foreslo at jeg også skulle gjøre det. Han lente seg deretter mot meg helt overraskende og kysset meg nesten på munnen. Jeg ble skremt, sier Burnett, som siterer venninnen.

– Etterpå ba Trump meg komme til kontoret hans alene. Med en gang jeg kom dit, fortalte han meg hvor spesiell jeg er, ga meg en mobiltelefon og ba meg ringe ham, sier venninnen ifølge Burnett.

Venninnen løp deretter fra Trumps kontor, forteller CNN-ankeret, som viser til at Trump var gift da hendelsen skjedde.

Burnett begynte å snakke om episoden under et intervju med politisk kommentator og Donald Trump-tilhenger Scottie Nell Hughes i kjølvannet av publiseringen av den omstridte Trump-videoen.

Flere av Trumps kolleger i Det republikanske partiet har bedt 70-åringen trekke seg som partiets presidentkandidat etter publiseringen.

Trump har etter lekkasjen beklaget uttalelsene.