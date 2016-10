Clinton leder på alle målinger

Hillary Clinton leder på alle meningsmålinger i USA, noe som innebærer at Donald Trump trolig kommer til å tape kampen om Det hvite hus.

Demokratenes presidentkandidat har nå en oppslutning på 48,5 prosent på RealClearPolitics' gjennomsnitt av de tolv siste landsdekkende meningsmålingene. Donald Trump får 42,8 prosent.

På de to siste meningsmålingene, utført av henholdsvis YouGov for Economist og av FOX News , knapper imidlertid Trump noe ned på Clintons forsprang, som for få uker siden var oppe i drøyt 7 prosentpoeng.

YouGov målingen gir Clinton et forsprang på 3 prosentpoeng, mens konservative FOX News gir henne en ledelse på 5 prosentpoeng.

Flest valgmenn

I USA er det imidlertid ikke nødvendigvis den som får flest stemmer som vinner valget, noe George W. Bushs seier over Al Gore i 2000 var et eksempel på.

Valgsystemet innebærer at det er den som sikrer seg flest valgmenn som flytter inn i Det hvite hus, og noen av delstatene har langt flere valgmenn enn andre.

Statistikkguruen Nate Silver tar for seg meningsmålingene i samtlige delstater, vekter dem etter hvor godt de har truffet tidligere og har en bemerkelsesverdig evne til å spå utfallet av amerikanske presidentvalg.

Gode odds

Ifølge Silvers analyse ligger Clinton nå an til å vinne 328 valgmenn, langt flere enn de 270 som trengs for å vinne. Det gir henne ifølge Silver 82,2 prosent sjanse til å vinne valget 8. november.

The Huffington Post analyserer også målinger og statistikk, og er like sikre på utfallet.

Nettavisen, som blant annet analyserer hvordan velgerne i de ulike delstatene vanligvis endrer eller gjør seg opp en mening i løpet av de siste dagene fram mot valg, har regnet seg fram til at Clinton ligger an til å få minst 317 valgmenn og har en vinnersjanse på hele 97,7 prosent.

Leder i Florida

Både RealClearPolitics og The Huffington Post gir nå Hillary Clinton et forsprang i Florida, den viktigste vippestaten der hele 29 valgmenn går til vinneren.

Clinton har nå et forsprang på 2,9 prosentpoeng og en vinnersjanse på 91,5 prosent i Florida, mener The Huffington Post.

Gjennomsnittsmålingen til RealClearPolitics gir henne et forsprang på 1,8 prosentpoeng, mens Nate Silver gir henne et forsprang på 2,3 prosentpoeng og en vinnersjanse på 65,3 prosent.

