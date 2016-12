CIA: Russland forstyrret valget for å støtte Trump

En hemmelig vurdering gjort av CIA konkluderer med at Russland forstyrret valget i USA og at målet var å hjelpe Donald Trump til seier. Trumps stab avfeier rapporten.

Washington Post omtaler den hemmelige etterretningsrapporten fredag og siterer tjenestemenn som er informert om saken. Rapporten ble kjent etter at president Barack Obama beordret en full gjennomgang av alle nettangrepene som fant sted i løpet av valgkampen.

Samtidig har Kongressen bedt om mer informasjon om påstått russisk innblanding i valgkampen.

– Dette er de samme folkene som påsto at Saddam Hussein hadde masseødeleggelsesvåpen. Valget er over for lengst, i en av de største valgmannsseirene på lenge. Det er på tide å gå videre, sier Trumps overgangsstab i en uttalelse fredag.

– Ville hjelpe én kandidat

Ifølge Washington Post var det blant annet enkeltpersoner med forbindelser til Moskva som overleverte stjålne eposter fra Hillary Clinton og den demokratiske partiledelsen til nettstedet WikiLeaks, som deretter publisert dem.

– Etterretningsmiljøet mener Russlands mål i dette var å gi én kandidat fordeler fremfor den andre – å hjelpe Trump å vinne. Det er det forente synet, skriver avisen. CIA-agenter sier at det er «ganske klart» at det var Russlands mål å få Trump valgt.

Ikke konkrete bevis

Samtidig sitter ikke etterretningsagentene på bevis for at russiske tjenestemenn styrte navngitte enkeltpersoner og fikk dem til å levere over materialet som ble publisert av WikiLeaks.

Nettstedets grunnlegger, Julian Assange, nekter for å ha noen forbindelser med Russland.

De som skaffet epostene til veie var på armlengdes avstand fra russiske myndigheter, noe som ifølge rapporter er i tråd med russisk praksis om å bruke «mellommenn» i sensitive etterretningsoperasjoner, slik at man senere kan frasi seg ansvar.

