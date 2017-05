Chelsea Manning: Takknemlig for all støtten fra hele verden

En optimistisk Chelsea Manning ser på tiden framover som spennende, pinlig, morsom - og som noe helt nytt.

– Etter fire måneder med nervøs venting har dagen endelig kommet, sier Chelsea Manning i en uttalelse onsdag ettermiddag norsk tid.

Manning, som lekket over 700.000 hemmeligstemplede dokumenter fra det amerikanske militæret til Wikileaks i 2010, ble benådet av USAs tidligere president Barack Obama tidligere i år. Hun ble i 2013 dømt til fengsel i 35 år for lekkasjene.

En talsperson ved militærfengselet Fort Leavenworth i Kansas bekreftet tidligere i dag at Manning ble løslatt.

Bakgrunn: Manning dømt til 35 års fengsel

Saken fortsetter under videoen

Gleder seg til framtiden



Tiden i fengslet har åpenbart vært røff for Manning, som ved flere anledning har prøvd å begå selvmord i fengselet. I fjor høst sultestreiket hun.

I uttalelsen sier hun videre at hun gleder seg til framtiden.

– Det som ligger foran meg, er uansett viktigere enn fortiden. Jeg begynner å finne ut av ting akkurat nå - noe som er spennende, pinlig, morsomt og helt nytt for meg, sier Manning.

«De første stegene i frihet!!», skriver Manning på Twitter i ettermiddag.

Mesteparten av materialet Manning lekket, stammer fra Irak, der han tjenestegjorde som soldat innen USAs militære etterretning. Dokumentene avslørte blant annet overgrep begått av USAs irakiske allierte i landet og dokumenterte også hvordan tallet på drepte sivile var langt høyere enn tidligere kjent.

Les mer: «I overgangen til neste fase i livet mitt, ønsker jeg at alle skal kjenne den virkelige meg. Jeg er Chelsea Manning».

Uttrykker takknemlighet



I en eksklusiv uttalelse til ABC News uttrykker hun takknemlighet for all støtten hun har fått fra personer over hele verden.

– Når jeg bygger opp livet mitt igjen, minner jeg meg selv på å ikke gjenoppleve fortiden. Fortiden vil alltid påvirke meg og jeg vil minnes det mens jeg husker at hvordan det utspilte seg, bare er startpunktet mitt, ikke det endelig målet, sier Manning.

Dagen etter dommen i 2013 ble det kjent at Manning ønsket å bytte kjønn. I september avbrøt hun en sultestreik etter å ha blitt lovet kirurgi knyttet til sin kjønnsidentitet.