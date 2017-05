Chelsea Manning løslates etter syv år i fengsel

Chelsea Manning (29) ble benådet av Barack Obama tidligere i år, og i dag, 17. mai, skal hun løslates.

Den tidligere soldaten ble dømt til 35 års fengsel for å ha lekket hemmeligstemplede dokumenter, men i januar kom nyheten om at Chelsea Manning (29) ble benådet av daværende president Barack Obama og slipper å sone ferdig dommen på 35 år.

Datoen for løslatelsen er satt til onsdag 17. mai.

– Jeg gleder meg til å puste inn den varme vårluften igjen, har Manning sagt til The Guardian fra fengselscellen i det hun forbereder seg på løslatelsen.

– Jeg vil kjenne på den ubeskrivelige følelsen av tilknytning til mennesker og natur igjen, uten piggtråd eller et besøksrom. Jeg vil ha muligheten til å klemme min familie og mine venner igjen. Og svømming – jeg vil svømme, sier Manning til den britiske avisen.

Manning vil forbli i aktiv tjeneste etter løslatelsen, opplyser det amerikanske militæret til nyhetsbyrået AP tirsdag. Hun vil være i permisjon mens saken hennes er oppe til anke. Da vil hun ikke få lønn, men hun vil ha rett til militær medisinsk behandling.

Lekkasjen skapte debatt

Manning ble pågrepet i mai 2010 for å ha stått bak den største lekkasjen av hemmelige dokumenter fra det amerikanske militæret til WikiLeaks noensinne.

Rundt 700.000 graderte dokumenter ble lekket, og mesteparten av materialet stammet fra Irak, der Manning tjenestegjorde som soldat i 2010.

Dokumentene avslørte blant annet overgrep begått av USAs irakiske allierte i landet, og de dokumenterte også hvordan tallet på drepte sivile var langt høyere enn tidligere kjent.

En av videoene som ble lekket, inneholder et opptak av et amerikansk militærhelikopter som gjennomførte et angrep i Bagdad der flere sivile ble drept og såret, deriblant to journalister fra nyhetsbyrået Reuters. Filmen skapte en stor debatt om de amerikanske styrkenes moral og legitimitet.

Manning erkjente at hun hadde lekket dokumentene. Forklaringen hennes var at hun ville avsløre det hun anså å være det amerikanske militærets ignorering av konsekvensene krigen hadde for sivile.

Hun sa også at hun lekket informasjon som hun ikke trodde ville skade USA, men kritikerne mener at lekkasjene avslørte informasjonskilder.

Hormonbehandling

Manning satt i varetekt helt til hun fikk dommen i 2013. Den tidligere visekorporalen ble dømt for til sammen 20 lovbrudd, og hun fikk 35 års fengsel, avskjed i unåde fra det amerikanske forsvaret og ble degradert til menig.

Dagen etter at dommen kom, ble det kjent at hun ønsket å gjennomgå hormonbehandling og skifte kjønn. Manning het tidligere Bradley til fornavn.

Manning har prøvd å begå selvmord i fengselet i Kansas, og hun har også sultestreiket.

To uker etter dommen søkte Manning president Barack Obama om å bli benådet. Tre dager før Obama trådde av som president, benådet han Manning fordi han mente at straffen hun hadde fått var «uproporsjonalt» streng i forhold til lignende saker.

– Takk til alle som har kjempet for benådningen. Deres mot og engasjement har gjort det umulige mulig, sa WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange i en Twitter-melding i januar.

Snowden: – Takknemlig

Edward Snowden er siktet av amerikanske myndigheter for å ha lekket store mengder dokumenter fra etterretningsorganisasjonen NSA som viser hvordan amerikanere ble overvåket.

Snowden, som har midlertidig oppholdstillatelse i Russland, sier til The Guardian at han mener at løslatelsen av Manning kommer til riktig tid, med tanke på Donald Trumps sparking av FBI-direktøren.

– Varslere har aldri vært viktigere. Jeg er takknemlig for at Chelsea endelig vil få en sjanse til å nyte friheten som hun ga så mye for å forsvare, sier Snowden.