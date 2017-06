I sitt første intervju etter hun slapp ut av fengsel sier soldaten at hun lekket de hemmelighetsstemplede dokumentene for å skape offentlig debatt.

Chelsea Manning står bak en av de største lekkasjene av hemmelighetsstemplede dokumenter fra det amerikanske militæret noensinne.

Rundt 700.000 graderte dokumenter ble lekket til WikiLeaks. De meste av materialet stammet fra Irak, hvor Manning tjenestegjorde som soldat i 2010.

– Man får inn all denne informasjon og gjør den om til statistikk, reporter, fakta og lignende. Til slutt sier det stopp. Jeg sluttet å se på det som statistikk og informasjon og begynte å se menneskene, sier hun til ABC News i sitt første intervju etter løslatelsen.

28-åringen ble dømt til 35 år i fengsel i 2013. Hun ble dømt for til sammen 20 lovbrudd etter å ha lekket dokumentene fra den amerikanske hæren og utenriksdepartementet. Tidligere i år ble hun benådet av Barack Obama, og 17. mai ble hun løslatt.

Trodde ikke det ville true nasjonal sikkerhet

En av videoene Manning lekket inneholder et opptak av et amerikansk militærhelikopter som gjennomfører et angrep i Bagdad der flere sivile ble drept og såret, blant dem to journalister fra nyhetsbyrået Reuters.

I intervjuet som ble sendt fredag forteller 28-åringen at hun lekket dokumentene fordi hun ønsket offentlig debatt.

Samtidig understreker hun at hun ikke trodde at det ville true den nasjonale sikkerheten. Påtalemyndigheten i USA mener derimot at det lekkede materialet var ødeleggende for USAs sikkerhet og at den identifiserte informanter som hjalp amerikanske styrker.

– Jeg jobbet med denne type informasjon hver dag. Vi som har denne jobben er de som kjenner best til informasjonen, sier hun i intervjuet.

På spørsmål om hvorfor hun som en analytiker på lavt nivå ikke løftet bekymringene gjennom systemet, svarer hun at kanalene for å gjøre det er til stede, men at de ikke fungere.

Aksepterer ansvaret

Manning får også spørsmål om hun føler at hun skylder den amerikanske offentligheten en unnskyldning.

– Jeg har akseptert mitt ansvar. Det var ingen som ba meg om å gjøre dette. Dette var det bare jeg som gjorde, og det er mitt ansvar, svarer hun.

Da Manning lekket dokumentene var hun 22 år gammel og het Bradley Manning. I ettertid har den tidligere soldaten skiftet kjønn.

SKIFTET KJØNN: Kampen for å få hormonbehandling holdt Manning oppe i fengselet, forteller hun. Foto: Dsk , AFP

Dagen etter at dommen falt gikk hun ut og sa at hun ønsket å gå gjennom hormonbehandling og skifte kjønn. Manning har prøvd å begå selvmord i fengselet og hun har også sultestreiket.

I fredagens intervju forteller hun at kampen for hormonbehandling holdt henne oppe i fengselet.

– Det er bokstavelig talt det som har holdt meg i live. Jeg pleide å få denne forferdelige følelsen av at jeg hadde lyst til å rive kroppen min fra hverandre, og den følelsen håper jeg at jeg aldri slipper å kjenne igjen. Den følelsen er virkelig helt forferdelig, sier hun.

