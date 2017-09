California forbereder seg på atomangrep fra Nord-Korea

WASHINGTON, D.C. (VG) Beliggende på USAs vestkyst er California blant statene på Fastlands-USA som vil være enklest å nå for nord-koreanske atomraketter.

For to uker siden besøkte VG Hawaii, som var den første amerikanske delstaten som startet konkrete forberedelser på et eventuelt atomangrep fra Nord-Korea. Der fortalte de hvordan de er i ferd med å utvikleet alarmsystem som skal varsle innbyggerne, samtidig som man forsøker informere dem om hva de bør gjøre dersom alarmen går.

På Hawaii vil man trolig ikke ha mer enn 15 minutter fra alarmen går til man må være i dekning for å unngå radioaktiv stråling. Det vil ta noe lengre tid for en atomrakett å nå California fra Nord-Korea. Likevel ikke mer enn at også der har man nå begynt å forberede seg på et angrep, skriver foreignpolicy.com.

Med den stadig opphetede retorikken mellom Donald Trump og Kim Jong-Un kan det være fornuftig. Senest denne uken hevdet Nord-Korea at USA i praksis har erklært krig mot dem, noe USA nekter for.

Samtidig sa den amerikanske forsvarssjefen, general Joseph F. Dunford, denne uken at man må forvente at Nord-Korea allerede har kapasitet til å sende atomraketter inn over USAs fastland. Generalen mente også at Kim Jong-Un trolig er villig til å bruke denne kapasiteten dersom han føler seg presset til det.

Ha planene klare



Nylig la det regionale etterretningssenteret i Los Angeles ut et 16 sider notat under tittelen «Betraktninger rundt respons på atomangrep». Her advarer de mot at et angrep mot sørlige California vil få katastrofale følger. De oppfordrer derfor lokale myndigheter til å sørge for å ha planene klare for hvordan de skal forholde seg til et eventuelt angrep.

Notatet, som blant annet viser de til hvordan Nord-Korea har sendt ut propagandavideoer som viser San Francisco og Washington i ruiner, gir konkrete råd for hvordan de bør forberede seg.

Mye av innholdet er basert på det man vet om effekten av atomangrep, som for eksempel følgene av radioaktiv stråling, elektromagnetiske bølger som slår ut kommunikasjonssystemer og skadene fra selve bombenedslaget.

I et avsnitt skriver notatforfatterne at dersom man ikke har søkt dekning når en bombe slår ned bør man legge seg på bakken med ansiktet ned og hendene under magen, for å beskytte mest mulig av huden mot det kraftige lyset. Som Mitsuko Haidtke (84), som overlevde Hiroshima-bomben i 1945, nylig fortalte VG vil de som blir utsatt for dette lyset oppleve at huden brenner.

– Bli liggende flat inntil varmen og sjokkbølgene har passert, heter det i notatet.

STRANDLIV: Dette er hva mange nordmenn forbinder med California. Strand, sjø og sol. Her på Manhattan Beach. Foto: John Antczak , AP

Hjelpen kan være langt unna



Der kommer man selvsagt også inn på hva man kan gjøre allerede nå for å være forberedt dersom et angrep skulle skje. Dette kan være ting som å vite hvor du bør søke tilflukt dersom alarmen går, samt ha mat og drikke tilgjengelig for en lengre periode, inntil strålingsfaren er over. På Hawaii anbefaler man å gjemme seg så midt i en betongbygning som mulig og ha provianter for 14 dager.

En annen ting myndighetene på Hawaii fortalte VG, og som California-notatet kommer inn på, er det faktum at det kan ta lang tid før myndighetene kan få sendt ut hjelp i etterkant av et angrep. Nettopp på grunn av strålefaren.

– Det vil ikke være noe føderal assistanse av betydning tilgjengelig de første 24 til 72 timene etter et angrep, står det i notatet.

Der advarer man også de som skal rykke ut med nødhjelp mot at stråling kan bli spredt via kjæledyr og via klærne til dem som er utsatt for radioaktivitet.

Notatet kommer også inn på omfanget av skadene ved et angrep, samt hva man kan forvente av dødsfall. I tillegg blir det spekulert i økonomiske kostnader.