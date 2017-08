Bush senior og junior går hardt ut mot rasehat

I en felles uttalelse fordømmer ekspresidentene alle former for rasehat og antisemittisme, dagen etter at Donald Trump igjen sa at venstresiden er medskyldig i angrepet i Charlottesville.

«Amerika må alltid avvise rasediskriminering, antisemittisme, og hat i alle former», står det i uttalelsen fra George H.W. Bush og George W. Bush.

Uttalelsen ble offentliggjort onsdag, dagen etter at USAs president Donald Trump atter en gang begynte å fordele skyld etter angrepet i Charlottesville, der en kvinne ble drept og rundt 20 skadet.

Bilangrepet etter høyreekstrem marsj: Nær ved å bli truffet av dødsbilen

Bush-mennene nevner ikke Trumps kommentarer i uttalelsen, men understreker at de tar avstand fra alle former for rasehat:

– Alt-left



President Trump var i utgangspunktet raskt ute og fordømte volden i Charlottesville, men har fått krass kritikk for å ha unnlatt å plassere ansvaret tydelig hos de høyreekstreme demonstrantene.

Først mandag holdt Trump en ny tale der han tok avstand fra gruppene som marsjerte i Virginia. Så, dagen etter, sa han at både høyre- og venstreorienterte har skyld i opptøyene. I tillegg sa Trump at motdemonstrantene var «veldig voldelige», og kalte dem «alt-left», med referanse til alt-right-bevegelsen på ytre høyrefløy.

Kommentar: Trumps nazi-problem

I videoen under kan du se hva Trump sa:

Ku Klux Klan: – Glad jenta døde

Det har kommet sterke reaksjoner i kjølvannet av Trumps uttalelser. Mandag samlet flere hundre mennesker seg utenfor presidentens hjem på Manhattan for å protestere mot måten hendelsen har blitt håndtert på.

En Ku Klux Klan-leder i North Carolina sier at han er glad for at den kvinnelige motdemonstranten, skriver NTB.

– Jeg er glad for at de folkene ble truffet, og jeg er glad for at den jenta døde, sa Justin Moore i en uttalelse til WBTV.

Minneseremoni for Heather: – De drepte barnet mitt for at hun skulle holde kjeft

I opptaket sier Moore også at han tror det blir mer slik vold fremover.

FORAN DET HVITE HUS: USAs president i 1991, George H.W. Bush holder en tale. Bak ham i rødt står dronning Sonja. Foto: Per Fronth Nygaard , VG

Sterke reaksjoner



Bush-mennene føyer seg inn i en lang rekke av republikanere, medlemmer av det Hvite Hus og prominente forretningsfolk, som har markert sin avstand fra rasehat i kjølvannet av Trumps kommentarer. Flere prominente partimedlemmer har markert sin avsky mot rasehat på Twitter, blant dem Jeb Bush og Paul Ryan.

– Vi må være tydelige. Forestillingen om et hvitt overherredømme er frastøtende. Slike fordommer er imot alt det landet vårt står for . Det er ikke rom for moralsk tvetydighet, skriver lederen for Representantenes hus, skriver Ryan, på Twitter.

FN-sjefen med klar tale

Også den sittende generalsekretæren i FN, António Guterres, tok til motmæle på Twitter:

– Rasisme, fremmedfrykt, antisemittisme og islamofobi forgifter våre samfunn. Vi må stå opp mot dette. Alltid. Over alt.