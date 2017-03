WASHINGTON D.C. (VG) Børge Brende er en av de første utenriksministrene USAs handelsminister tar imot. – Dette er muligheten vår til å påvirke, sier Brende.

VGs USA-KONTOR Ta kontakt og følg meg på:

E-post: marianne.vikas@vg.no

Facebook: @marianneusa

Twitter: @MarianneVikaas

Instagram: @vg_i_new_york

Etter det 45 minutter lange møtet med handelsministeren i Trump-regjeringen, Wilbur Ross, møtte VG utenriksminister Børge Brende utenfor handelsdepartementet i Washington D.C.

– Jeg opplevde det som et konstruktivt møte. Det var en veldig god atmosfære, han kjenner Norge godt og hadde gode spørsmål – men vi får ikke de endelige svarene ennå når det gjelder handelspolitikken, sier Brende og fortsetter:

– De lytter mer enn de gir svar på de spørsmålene vi kommer med, så derfor er det viktig at vi fortsetter å forsøker å fremlegge våre syn.

Frihandelen er under ilden etter Brexit og etter at Donald Trump kom til makten i USA. Trump-administrasjonen har trukket USA fra frihandelsavtalen Trans-Pacific Partnership (TPP) og vil ha reforhandling av frihandelsavtalen NAFTA, mellom USA, Mexico og Canada.

– Jeg understreket at vi i Norge er opptatt av frihandel og åpne grenser, og at vi håper på USAs støtte for et sterkt WTO (verdens handelsorganisasjon journ.anm) fremover. Og ikke minst at vi sikrer at vi ikke får nye proteksjonistiske tiltak, sier Brende og legger til:

– Det er ikke tvil om at vi har vært bekymret over en del av de signalene vi har fått tidligere om at USA nå vurderer mer proteksjonistisk politikk. Den bekymringen er en bekymring vi deler med mange andre land, men samtidig er politikken i støpeskjeen, så dette er muligheten vår til å påvirke.

Lest denne? FBI etterforsker bånd mellom Trump-kampanjen og Russland

Vil øke samarbeid

Utenriksministeren sier at inntrykket han sitter igjen med er at handelsministeren merket seg de norske synspunktene.

– Det er åpenbart at den politikken som de utformer på den fronten er under utarbeidelse: Om hvor de vil havne når det gjelder WTOs ministermøte i Buenos Aires i desember, hvor de vil havne når det gjelder TTIP og hvor de vil havne når det gjelder ulike frihandelsavtaler.

PÅ USA-BESØK: Utenriksminister Børge Brende er i Washington D.C. i forbindelse med et stort ministermøte mot IS onsdag. Her er han utenfor handelsdepartementet. Foto: Thomas Nilsson/VG

Ross bekreftet overfor Brende at USA ikke har droppet ut av Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) – prestisjeavtalen EU og USA har forhandlet om i flere år.

Bakgrunn: Dette er TTIP – og derfor bør du bry deg om det

I dag er USA Norges fjerde viktigste marked for eksport, samtidig som Norge ligger på 16. plass når det gjelder investeringer i USA.

– Det er viktig handelssamkvem mellom USA og Norge, og det ønsker vi fordypet. Ross stilte spørsmål om hvordan vi kan fordype det ytterligere, og det ser vi på sammen nå, sier Brende.

I møtet var Ross særlig opptatt av norsk oppdrettsnæring og akvakultur.

– Han var opptatt av hva vi har fått til på det området, og lurte også på om det er muligheter for å øke samarbeidet innenfor akvakultur.

Forvirret av Trump? Bli oppdatert med VGs Trump-guide

– Vinn-vinn-løsning



Også norsk skipsfart og forsvarsindustri var temaer på møtet mellom de to ministrene.

– Er det endring i rammevilkårene med den nye administrasjonen når det gjelder handelssamarbeidet mellom USA og Norge?

– Foreløpig ikke, så dette var muligheten for oss å si at dette er en vinn-vinn-løsning. At USA vinner på handelen med Norge, og at Norge vinner på det, samt at det er veldig gode handelsforbindelser og politiske forbindelser mellom våre to land. Det mener jeg at vi fikk bekreftet, svarer Brende.

Den norske utenriksministeren er i USAs hovedstad for å delta på et ministermøte i kjernekoalisjonen mot IS onsdag. Senere tirsdag skal Brende også møte Jason Greenblatt, som er Trumps rådgiver på handelsspørsmål i Det hvite hus, samt de republikanske senatorene Lindsey Graham og Dan Sullivan.