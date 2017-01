Bortført fra fødestuen – funnet i live etter 18 år

Politiet i Florida sier de har løst kidnappingsmysteriet som rystet USA i 1998.

For 18 år siden ble spebarnet Kamiyah Mobley bortført fra fødestuen i storbyen Jacksonville av en kvinne som utga seg for å være sykepleier.

På en pressekonferanse fredag kunngjorde politiet i storbyen Jacksonville at de har funnet 18-åringen i live. En 51 år gammel kvinne er også pågrepet i saken, melder CNN og NBC Miami.

En DNA-test viser at 18-åringen er den samme som en julidag i 1998 ble tatt fra sykehuset, kun åtte timer etter fødselen.

Ifølge politiet ble Mobley funnet i en leilighet i tettstedet Walterboro i delstaten South Carolina. På den samme adressen ble også 51-åringen Gloria Williams pågrepet. Hun er nå siktet for flere forhold, blant annet bortføringen.



I 18 år har den pågrepne kvinnen utgitt seg for å være moren til Mobley, som også ble gitt et nytt navn, opplyser politiet.

– Hadde en anelse

Under pressekonferansen fortalte sheriffen i Jacksonville-politiet, Mike Williams, at politiet slo til mot leiligheten etter tips som hadde kommet inn til foreningen National Center for Missing and Exploited Children.



Han legger til at 18-åringen de siste månedene angivelig begynte å mistenke at noe hadde skjedd i 1998, men at hun åpenbart er sjokkert.

– Hun hadde en anelse om at det hadde kunne ha skjedd noe, men se for deg hvordan det er for henne å håndtere denne nyheten, sier Williams, før han legger til:

– Vi tror offeret kan ha visst om at hun var et kidnappingsoffer.



På politiets Twitter-konto beskrives den unge jenta som i «fysisk god form» og at hun har vokst opp som en «tilsynelatende normal 18-åring». De beskriver etterforskningen av saken som svært komplisert og at det fortsatt er tidlig å si noe om motivet i saken.

De tvitrer videre at jentas biologiske familie er «overlykkelige» etter at de ble varslet av politiet, men at det blir opp til 18-åringen å bestemme om og eventuelt når hun vil møte sine ekte slektninger.

PÅGREPET: I forbindelse med arrestasjonen tok politiet dette bildet av 51-åringen Gloria Williams, som er siktet for flere forhold, blant annet for å ha kidnappet 18-åringen. Foto: Handout , Reuters

Klappjakt etter kidnapper

Kvinnen som kidnappet babyen etterlot seg få spor etter hendelsen og etterforskerne sto lenge uten konkrete ledetråder i jakten på barnet og kidnapperen.

Overvåkningsvideoen fra hendelsen var så kornete at politiet i sin tid kun lykkes med å lage en grov tegning av den mistenkte.

Det hadde også gått så kort tid fra fødselen at ingen hadde tatt noen bilder av barnet, noe som førte til at politiet gikk ut med en rekonstruksjon basert på hvordan vitner beskrev barnet.

Politiet mottok tusenvis av tips, men ingen førte frem før nå. Tv-serien «America's Most Wanted» omtalte også mysteriet flere ganger, uten at seernes tips førte til noen ny utvikling i saken.



Vil ikke frigi navn

Saken havnet etterhvert i politiet såkalte «cold case»-mappe, men nå ser det ut til at etterforskerne har kommet langt i å løse saken.

Jacksonville-politiet sier de ikke vil frigi det nye navnet på 18-åringen av hensyn til hennes privatliv og ber samtidig media om å respektere hennes behov for å takle det som har skjedd i ro og mak.

Mobley-bortføringen fikk flere konsekvenser for sykehus i USA, som etter hvert innførte flere krav om bedre sikkerhet ved sine fødestuer, samt en ordning der alle nyfødte blir utstedt med identifiserende arm- og ankelbånd.