Bil meide ned demonstranter i Virginia: Kvinne (32) drept

En 20 år gammel mann er pågrepet for å ha kjørt en bil inn i en gruppe mennesker som protesterte mot såkalte hvite nasjonalister i Charlottesville.

Mannen er av politiet identifisert som James Alex Fields Jr. fra Ohio, skriver CNN. Han er mistenkt for blant annet drap og uaktsom kjøring etter at en 32 år gammel kvinne ble drept og 19 personer ble skadet. Det er foreløpig uklart hva han har forklart til politiet - og hvorfor han var i Charlottesville.

En video publisert på sosiale medier viser øyeblikket der bilen meier inn i mengden i stor hastighet, før den treffer to andre biler og stopper.

President Donald Trump sender sine kondolanser til offerets familie – og til de som ble skadet.

– Folk skrek

I den grafiske videoen ser man flere kropper kastes i været. Mannen som filmer, skriker at folk er hardt skadet, kanskje døde og beskriver grusomme scener. En reporter for Vice News, som dekket demonstrasjonene, var tilfeldigvis ved åstedet.

– Vi hørte den høye lyden av metall som traff kropper. Folk skrek mens de flyktet, sier han.

VOLDSOMME KREFTER: Mennesker kastes i været når en bil meier inn i dem i høy hastighet. Foto: Ryan M. Kelly , AP

Politisjef Al Thomas sier at den antatte sjåføren ble pågrepet i nærheten av åstedet. Videre understreker han at «det verden så i dag ikke er Charlottesville».

– Dette er ikke vår historie. Utenforstående forteller ikke vår historie. Vi forteller den.

Menneskene som ble truffet av bilen var i byen for å vise motstand mot nynazister, Ku Klux Klan-tilhengere og andre hvite nasjonalister som hadde samlet seg for å demonstrere mot fjerningen av en statue av sørstatsgeneralen Robert E. Lee.

Ifølge CNN ventet politiet mellom 2000 og 6000 mennesker i demonstrasjonene, som lå an til å bli den største samlingen av sitt slag på flere tiår i USA.

Som ventet tok det ikke lang tid før det brøt ut voldelige sammenstøt mellom de to gruppene, og delstatens guvernør hadde derfor allerede erklært unntakstilstand da bilen traff demonstranter i byen. Vitner forteller at folk skrek mot hverandre, slo, kastet flasker og brukte pepperspray.

– Dra hjem, skam dere

Natt til søndag norsk til bekrefter politiet at til sammen 34 personer er skadet: 19 under påkjørselen og 15 i forbindelse med demonstrasjonene. På en pressekonferanse kom delstatsguvernør Terry McAuliffe med en klar beskjed til alle nasjonalister og nazister som kom til byen for å delta i demonstrasjonen:

– Dra hjem. Dere er ikke ønsket her. Skam dere. Dere later som dere er patrioter, men dere er alt annet enn det.

Norske høyreekstreme: Demonstrerte i Kristiansand

Natt til søndag norsk tid bekreftet politiet også at to politifolk mistet livet i en helikopterkrasj, en drøy mil fra Charlottesville. Helikopteret var satt inn i forbindelse med demonstrasjonene. Årsaken til krasjen er nå under etterforskning, men politiet sier at de de tror det er snakk om en ulykke.

I en offentlig opptreden lørdag kveld kommenterte president Donald Trump sammenstøtene i Virginia.

– Vi fordømmer på sterkest mulig vis, denne grove oppvisningen av hat, fordommer og vold, sier Trump, og legger til:

– På mange sider.

Etter presidentens kommentarer spurte en reporter hva Trump vil svare de hvite nasjonalistene som sier de deltar i demonstrasjonene fordi de støtter ham. Trump overså spørsmålet.

Charlottesville har blitt et samlingspunkt for hvite nasjonalister og motdemonstranter etter at byrådet i 2016 besluttet å fjerne statuen fra parken som tidligere het Lee Park, men som nå er omdøpt til Emancipation park.

Bakgrunnen for demonstrasjonene er de hvite nasjonalistenes misnøye med hvordan byen forsøker å endre hvordan den fremstiller sin historie i det offentlige rom, og er den siste av sitt slag den siste tiden.

Natt til lørdag samlet flere hundre hvite nasjonalister seg og marsjerte i byen med fakler mens de ropte «white lives matter», «dere vil ikke erstatte oss» samt den Nazi-koblede frasen «blod og jord». Marsjen gikk frem til en statue av Thomas Jefferson, like ved universitetet i Virginia.