Big Macs far er død

Mannen som skapte Big Mac i sin McDonalds-restaurant i Uniontown nær Pittsburgh i USA, er død. Michael «Jim» Delligatti ble 98 år gammel.

McDonald's-talskvinne Kerry Ford bekrefter at Delligatti døde hjemme med familien sin rundt seg mandag kveld.

BURGER-KAKE: Michael «Jim» Delligatti sitter bak en Big Mac-kake da han ble 90 år gammel. Foto: , AP

Delligatti var franchisetager i restaurantkjeden og utviklet ideen som kombinerte to hamburgere, saus, salat, ost, sylteagurk og løk i et brød med sesamfrø.

Delligatti fortalte siden at McDonald's-avdelingen i Oak Brooks i Illinois til å begynne med var skeptisk til nyskapningen.

De mente deres enkle meny med hamburgere, cheeseburgere og pommes frites solgte godt, melder NTB.

Men Delligatti sto på sitt og utvidet tilbudet først til sine 47 øvrige restauranter, før Bic Mac ble tilbudt nasjonalt i USA i 1968.

«Delikatessen» Big Mac som i hele 49 år har gjort at matglade fastfood elskere over hele verden har måttet lage nye hull i beltene sine, skal ifølge McDonalds bli solgt i 550 millioner eksemplarer årlig bare i USA. Det er cirka 17 hamburgere hvert eneste sekund, skrev FoxNews i 2007 da Big Macen kunne feire sin 40-års dag.

Når Big Mac blir for liten



Selv om navnet tilsier at den verdenskjente hamburgeren er stor av størrelse virker ikke Big Mac, som i alle fall i Norge inneholder 509 kalorier, lenger å være nok. Amerikanerne vil ha mer, og de vil ha større.

Tidligere i år innførte 130 McDonalds-restauranter i USA derfor den nye storebroren til Delgattis kjære Big Mac, nemlig Grand Mac, skriver Independent.

VERDENSOMSPENNENDE: McDonalds har i dag restauranter i hele 120 land, med 1.9 millioner ansatte. I Norge er McDonalds en av landets største arbeidsgivere for ungdom. FOTO: GENE J. PUSKAR AP

Big Mac-indeksen



I 1986 begynte tidsskriftet The Economist den såkalte Bic Mac-indeksen. Tanken var at den populære hamburgeren kunne si mye om valuta og kjøpekraft i et land.

Norge har verdens nest dyreste Big Mac med sin pris på 48 kroner i 2015. Kun slått av Sveits, skriver DN.

McDonalds pressekontakt i Norge, Erik Lødding kan fortelle at restauranten finnes i hele 120 land, med 1.9 millioner ansatte. I Norge er McDonalds en av landets største arbeidsgivere for ungdom bestående av 80 forskjellige nasjonaliteter.

Siden begynnelsen i Norge i 1983 har omtrent 50.000 personer jobbet på McDonalds. Men det vites ikke hvor mange av disse som har laget Delligattis kjære Big Mac.