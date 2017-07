Beklager politisk film tatt opp i gasskammer

Den amerikanske politikeren argumenterte for et sterkt nasjonalt forsvar i videofilmen tatt opp i Auschwitz. Nå sier han unnskyld etter sterke reaksjoner.

– Det er vanskelig å forlate gasskamrene og ovnene uten en følelse av ansvar for å være pokker så sikker på at USA er beskyttet fra verdens ondskap, sier Clay Higgins i den politiske filmen som nå er slettet.

I det fem minutter lange klippet tar kongressrepresentanten fra Det republikanske partiet seerne med på en rundtur i konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau i Polen. Her ble så mange som 1,3 millioner mennesker, i hovedsak jøder, myrdet av nazistene under andre verdenskrig.

Underveis stopper han blant annet i gasskamrene og i krematoriene, hvor han diskuterer nasjonal sikkerhet, og argumenterer for at USAs forsvar må være «uovervinnelig» for å forhindre at noe slikt skjer igjen.

Les mer om dødsleiren: Holocaust enda verre enn antatt

KRITISERES: Clay Higgins inne i gasskammeret i Auschwitz i en skjermdump fra den nå slettede videoen. Skjermdump: Youtube

– Ikke en scene



Videoen har vakt sterke reaksjoner, skriver CNN, og Anne Frank-senteret i New York kalte det «en skam».

Også organisasjonen som driver museet og minnesmerket i Auschwitz i dag har sagt tydelig fra:

– Alle har rett til sine personlige refleksjoner. Men inne i et tidligere gasskammer bør det være sørgmodig stillhet. Det er ikke en scene, skriver de i en Twitter-melding.

I en oppfølgingsmelding publiserte de også et bilde av plaketten ved inngangen, der de besøkende bes om å være stille, og å minnes lidelsene til ofrene som ble drept der.

11. bud fra Auschwitz-overlevende: Ikke vær en som ser på

Skulle være en påminnelse



Etter dette valgte Higgins å unnskylde filmen.

– Jeg ønsket at dette skulle være en ærbødig hyllest til de som ble myrdet i Auschwitz, og en påminnelse til verden om at ondskap eksisterer, at frie nasjoner må huske og være sterke, heter det i en uttalelse fra kongressrepresentanten.

Dette er andre gang på kort tid at den ferske representanten vekker oppsikt, skriver The Guardian. Han var i hardt vær etter terrorangrepet i London i begynnelsen av juni, på grunn av hans kontroversielle reaksjon i en Facebook-post:

– Den frie verden… hele kristenheten… er i krig med islamsk horror. Ikke en eneste radikalisert islamistisk mistenkt bør vises noen nåde. Ethvert tenkelig virkemiddel bør tas i bruk for å jakte dem ned. Jakt dem, identifiser dem, drep dem. Drep dem alle. For alt som er godt og rettferdig. Drep dem alle, skrev han.

Flere har tabbet seg ut: Auschwitz ber Pokémon Go holde seg unna